BPBD Sumatera Selatan mencatat 110 bencana hidrometeorologi sepanjang Januari hingga November 2026 yang mengakibatkan puluhan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mencatat angka kejadian bencana hidrometeorologi yang sangat signifikan sepanjang periode Januari hingga 20 November 2026. Data resmi yang dirilis oleh BPBD Sumsel menunjukkan adanya total 110 kejadian bencana yang menyebar di berbagai wilayah provinsi dengan intensitas dan jenis yang bervariasi.

Rincian Statistik Bencana Hidrometeorologi Sumsel

Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M Iqbal Alisyahbana mengonfirmasi bahwa dari Januari sampai 20 November 2026, tercatat 110 kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi di seluruh penjuru provinsi. Banjir, angin kencang, dan longsor menjadi tiga jenis bencana yang mendominasi dalam catatan data tersebut selama periode waktu sembilan bulan setengah ini.

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Berdasarkan rincian jenis bencana, terjadi 35 kali kejadian angin kencang yang tercatat di berbagai wilayah. Kemudian, ada 17 kali kejadian tanah longsor dan 17 kali kebakaran yang terjadi di area pemukiman warga. Angka kejadian puting beliung tercatat sebanyak 6 kali, sementara banjir bandang terjadi sebanyak 4 kali di berbagai titik lokasi.

Dari segi sebaran geografis, wilayah Ogan Ilir mencatat angka tertinggi untuk kejadian angin kencang dengan sebanyak 17 kali insiden. Untuk kategori banjir, wilayah Ogan Komering Ulu menjadi area dengan frekuensi tertinggi, yaitu 7 kali kejadian. Sementara itu, longsor paling banyak terjadi di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan dengan total 8 kejadian.

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Dampak Kerusakan Rumah dan Infrastruktur Publik

Konsekuensi nyata dari 110 bencana tersebut sangat merusak infrastruktur dasar dan tempat tinggal masyarakat. Sebanyak 133 rumah rusak berat, 56 rumah rusak sedang, dan 149 rumah rusak ringan akibat dampak bencana alam yang melanda Sumatera Selatan selama periode Januari hingga November 2026.

Selain rumah tinggal, banjir juga merendam total 43.778 rumah warga di berbagai daerah. Fasilitas publik lainnya turut menjadi korban, dengan 66 fasilitas pendidikan terendam, 39 tempat ibadah, dan 22 unit fasilitas kesehatan yang terdampak genangan air atau kerusakan fisik akibat bencana.

Dampak bencana juga meluas ke sektor pertanian dan infrastruktur penghubung. Sebanyak 4.910 hektare sawah terendam, 1.396 hektare kebun terdampak, 15 jembatan hancur atau terendam, serta 31 bangunan lain yang mengalami kerusakan akibat berbagai jenis bencana hidrometeorologi yang terjadi.

Korban Jiwa dan Dampak Sosial Pengungsian

Kesebaran bencana hidrometeorologi ini membawa dampak sosial yang berat bagi ratusan ribu jiwa di Sumatera Selatan. Total sebanyak 43.775 kepala keluarga atau setara dengan 63.027 jiwa terpaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal atau terdampak langsung dari bencana alam yang terjadi.

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Di sisi kemanusiaan, tragedi kemanusiaan juga tercatat dalam laporan BPBD Sumsel. Sebanyak delapan orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat berbagai insiden bencana, sementara empat orang dinyatakan meninggal dunia dalam beragam musibah yang terjadi selama periode waktu tersebut.

Kebanyakan kejadian bencana ini terjadi pada awal tahun saat masa puncak musim hujan. Mayoritas wilayah di Sumatera Selatan masuk dalam kategori rawan terhadap banjir, longsor, puting beliung, dan berbagai jenis bencana hidrometeorologi lainnya yang sering terjadi saat periode musim hujan seperti yang terjadi pada Januari hingga November 2026.

Antisipasi Pemerintah Daerah dan Kesiapsiagaan Bencana

Menghadapi potensi bencana yang masih berpotensi terjadi, BPBD Sumsel mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Mereka diimbau untuk segera mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing sebelum dampak yang lebih luas terjadi.

Kewaspadaan ditekankan menjadi prioritas utama bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur daerah di Sumatera Selatan. BPBD Sumsel juga menekankan bahwa penanganan cepat setelah bencana terjadi adalah hal yang tidak kalah penting untuk meminimalisir kerugian dan mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana.