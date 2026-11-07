BPBD Medan Peringatan Banjir Rob dan Hujan Lebat November 2026

BPBD Kota Medan mengeluarkan imbauan waspada banjir rob hingga 2,6 meter dan hujan deras di November 2026 untuk wilayah Belawan, Labuhan, dan Marelan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan memberikan imbauan keras kepada seluruhResidents agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir rob serta hujan lebat yang diprediksi terjadi pada bulan November 2026. Peringatan dini ini menjadi sangat krusial mengingat potensi genangan air dan bencana hidrometeorologi lainnya yang dapat mengganggu aktivitas warga di wilayah strategis Kota Medan.

Jadwal Bahaya Banjir Rob di Tiga Wilayah

Berdasarkan data peringatan dini yang dirilis oleh BPBD Medan, potensi banjir rob diperkirakan akan berlangsung dalam kurun waktu dari tanggal 6 hingga 13 November 2026. Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kenaikan air laut ini meliputi kawasan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan yang berada di pesisir.

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Ketinggian pasang air laut diprediksi dapat menyentuh angka 2,6 meter pada saat dini hari, sebuah level yang berpotensi melampaui tanggul pertahanan alami maupun buatan di beberapa titik pesisir. Kondisi ekstrem ini menuntut masyarakat di kawasan pantai untuk segera mengambil langkah-langkah evakuasi mandiri maupun mengikuti instruksi aparat keamanan setempat.

Proyeksi Cuaca Ekstrem dan Faktor Atmosfer

Selain ancaman pasang naik, masyarakat juga diminta siaga terhadap potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang. Periode rawan hujan ekstrem tersebut diprakirakan terjadi antara tanggal 2 hingga 9 November 2026, yang akan memperparah risiko genangan di daerah dataran rendah.

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Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi hujan untuk periode sepekan, yaitu dari 6 hingga 12 November 2026. BMKG menjelaskan bahwa intensitas hujan ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang masih berlangsung dengan kekuatan sangat kuat.

Ditambah lagi dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif, aktivitas gelombang ekuatorial Rossby diprakirakan aktif di sebagian Sumatra bagian utara hingga tengah serta Maluku Utara. Sementara itu, gelombang Kelvin berpotensi aktif di Sumatra bagian utara hingga tengah, Kalimantan bagian utara hingga tengah, Sulawesi bagian utara, dan Maluku Utara.

Strategi Mitigasi dan Bantuan Darurat

BPBD Kota Medan menekankan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan informasi peringatan dini, serta melakukan langkah antisipasi sejak awal, diharapkan risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan secara signifikan.

Beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan warga antara lain memantau informasi cuaca dari sumber resmi, mengamankan barang berharga serta dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi, dan menghindari aktivitas di sekitar pantai, sungai, serta lokasi rawan banjir saat cuaca buruk.

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Masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan tas siaga bencana yang berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, makanan, air minum, serta pakaian cadangan. Penting untuk menghindari daerah rawan banjir, tebing curam, serta area dengan pohon besar saat hujan lebat dan angin kencang terjadi untuk menghindari risiko tersandung atau tertimpa reruntuhan.

Mereka yang membutuhkan informasi mengenai kebencanaan atau memerlukan bantuan darurat dapat menghubungi Call Centre BPBD Kota Medan melalui nomor telepon 081370800880. Koordinasi yang cepat antara warga dan instansi terkait akan sangat menentukan tingkat keselamatan jiwa dan harta benda selama masa krisis bencana.