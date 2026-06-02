BPBD Cianjur Peringatkan Masyarakat Jawa Barat: Waspada Hujan Lebat, Longsor, Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dalam dua hari ke depan menyusul potensi hujan yang diprakirakan terjadi di wilayah Jawa Barat.

Peringatan dini telah disebarkan ke seluruh wilayah Cianjur, mulai dari utara hingga selatan, melalui pemerintah desa, kecamatan, dan relawan kebencanaan. Langkah tersebut dilakukan setelah BPBD menerima informasi cuaca dari BMKG Bandung yang menunjukkan potensi hujan di wilayah Jawa Barat. Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat mengatakan warga yang tinggal di daerah rawan bencana perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi pada malam hari.

"Peringatan dini disebar ke seluruh wilayah mulai dari utara hingga selatan melalui aparat desa dan kecamatan serta relawan, agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau yang dekat dengan tebing rawan longsor meningkatkan kewaspadaan," kata Asep, Senin (1/6/2026) mengutipDalam prakiraan cuaca terbarunya, BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berpotensi terjadi di Jawa Barat pada Selasa (2/6). "Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat," kata prakirawan BMKG Sastia.

BMKG menjelaskan aktivitas atmosfer yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia mendukung pertumbuhan awan hujan, termasuk di wilayah yang masuk kategori waspada cuaca signifikan. Lokasi yang sebelumnya pernah terdampak banjir dan longsor Selain masyarakat, pengelola wisata alam terutama wisata air dan pantai diminta meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung selama cuaca memburuk. Pengendara yang melintas di jalur Puncak-Cianjur hingga wilayah selatan juga diimbau meningkatkan kehati-hatian dan tidak memaksakan perjalanan ketika hujan turun deras karena terdapat sejumlah titik rawan pohon tumbang.

BPBD mencatat dalam dua bulan terakhir banjir dan longsor sempat melanda sejumlah kecamatan seperti Mande, Cikalongkulon, Sukaluyu, Karangtengah, Cibeber, dan Campaka.

"Kami melibatkan berbagai kalangan, termasuk masyarakat, dalam melaporkan situasi terkini pada dua hari ke depan yang diprediksi akan dilanda hujan deras, serta menggencarkan imbauan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana alam," kata Asep





