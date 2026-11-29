BPBD Banyumas mencatat 55 kejadian bencana hidrometeorologi pada 27 November 2026 meliputi longsor dan banjir. Laporan rinci dampak dan penanganan resmi pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas mengonfirmasi terjadinya serangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Banyumas, Jawa Tengah, pada Jumat malam, 27 November 2026. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai tiupan angin kencang memicu reaksi berantai berupa tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem di berbagai titik daerah tersebut.

Data Rinci 55 Titik Bencana Hidrometeorologi Banyumas

Berdasarkan data resmi yang dirilis Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Ladjis, pada Minggu, 29 November 2026, total terdapat 55 kejadian bencana yang terkonfirmasi di wilayah Banyumas. Angka ini mencakup 43 kasus tanah longsor, 11 kasus banjir, dan satu kejadian bencana cuaca ekstrem berupa angin kencang. Bencana-bencana ini tersebar luas di beberapa kecamatan, menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah warga, dan fasilitas umum yang vital.

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Abdul Ladjis menjelaskan bahwa tanah longsor merupakan jenis bencana terbanyak yang dilaporkan dalam satu malam tersebut. Sebaran longsor tercatat sangat luas, meliputi Kecamatan Patikraja, Kebasen, Somagede, Kemranjen, Banyumas, Sumpiuh, Rawalo, Pekuncen, dan Jatilawang. Sementara itu, kejadian banjir tercatat paling parah di Kecamatan Kebasen, Kemranjen, Banyumas, dan Sumpiuh. Keanehan cuaca berupa angin kencang dilaporkan spesifik terjadi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen.

Dampak Longsor dan Banjir pada Fasilitas Publik Banyumas

Dampak bencana ini bukan hanya mengenai harta benda, tetapi juga mengancam fasilitas publik penting seperti rumah sakit dan sekolah. Banjir yang terjadi di Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, sempat menggenangi Ruang Perawatan RSUD Banyumas. Genangan air di area rumah sakit tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya pelayanan kesehatan, meskipun air berangsur-angsur surut sehingga memungkinkan aktivitas medis tetap berjalan.

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Fasilitas pendidikan juga tidak luput dari imbas bencana. Di Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, genangan air merendam area SD Negeri 1 dan SD Negeri 3. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai kelancaran proses belajar mengajar dan keamanan aset sekolah. Pemerintah daerah melalui BPBD Banyumas telah segera melakukan kaji cepat untuk memastikan kondisi bangunan dan lingkungan sekitar sekolah tetap aman bagi siswa.

Kondisi Jalan dan Kerusakan Rumah di Kemranjen Sumpiuh

Di Kecamatan Kemranjen, situasi banjir dilaporkan cukup parah dengan ketinggian air mencapai lebih dari satu meter di beberapa titik, termasuk Desa Kebarongan. Jalan nasional rute Kemranjen-Kebarongan juga terendam hingga setinggi lutut orang dewasa, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas signifikan. Selain itu, bencana longsor di Kecamatan Somagede melanda lima desa, yaitu Kemawi, Klinting, Kanding, Tanggeran, dan Piasa Kulon, menimpa rumah warga dan menutup akses jalan lingkungan hingga jalan kabupaten.

Di Kecamatan Sumpiuh, banjir di Desa Karanggedang menyebabkan satu rumah warga rusak berat dan genangan meluas ke wilayah dua rukun warga. Longsor di Desa Dawuhan dan Kejawar, Kecamatan Banyumas, tidak hanya menutup akses jalan tetapi juga merusak jaringan irigasi Mundu di Desa Pekunden. Kerusakan infrastruktur vital ini menghambat akses bantuan dan pemulihan pasca-bencana di area terpencil.

Tanggap Darurat dan Peringatan Potensi Bencana Lanjutan Banyumas

BPBD Banyumas telah mengerahkan petugas untuk melakukan penanganan darurat dan menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak. Bantuan yang didistribusikan meliputi sembako, terpal, bahan bangunan, pompa air, selang, serta peralatan kebersihan untuk mendukung proses evakuasi dan pemulihan. Petugas gabungan bersama masyarakat juga dijadwalkan melakukan kerja bakti membersihkan material longsor di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, dan Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas.

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Di tengah upaya pemulihan, BPBD Banyumas mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh masyarakat agar tidak lengah. Potensi hujan dengan intensitas tinggi masih mengancam wilayah Banyumas dan berpotensi memicu banjir maupun longsor susulan. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama. Pemerintah daerah terus memantau lokasi terdampak untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya bencana baru yang dapat membahayakan nyawa dan properti.