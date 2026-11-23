BP Tapera bertransformasi menjadi lembaga pengelola dana perumahan nasional dengan skema tabungan sukarela, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi demi efektivitas program rumah era Prabowo.

Pemerintah Indonesia mengajukan revisi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Revisi ini bertujuan menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung program prioritas pembangunan hunian era Presiden Prabowo Subianto.

Transformasi Model Pengelolaan Dana Perumahan

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa institusi ini akan diarahkan ulang fungsinya menjadi lembaga pengelola dana perumahan nasional dengan basis sumber pendanaan yang lebih beragam. Perubahan fundamental ini merupakan konsekuensi langsung dari penataan ulang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disesuaikan dengan dinamika hukum terkini.

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Inti dari transformasi kelembagaan ini adalah pengubahan skema kontribusi tabungan dari bersifat wajib menjadi sukarela. Langkah korektif ini diambil sebagai tindak lanjut resmi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyikapi ketidaksesuaian mekanisme lama dengan prinsip konstitusi. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa perubahan mendasar ini akan mengubah peran BP Tapera dari sekadar pengumpul iuran wajib menjadi pengelola dana strategis.

Akar Masalah dan Justifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PUPR Roberia menguraikan bahwa penataan ulang aturan Tapera merupakan implementasi konkret dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96 dan Nomor 198. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa adanya klausul tabungan yang bersifat wajib pada UU Tapera telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia.

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Roberia menekankan bahwa seluruh pasal dalam regulasi lama harus didesain ulang untuk menghilangkan unsur wajib, yang kemudian akan digantikan dengan skema tabungan berbasis kontrak dan sumber pendanaan alternatif lainnya. Hal ini bertujuan agar mekanisme penghimpunan dana menjadi lebih luwes, tidak memaksa, serta selaras dengan hak-hak konstitusional warga negara dalam mengelola keuangan pribadi.

Perspectif hukum ini juga menyoroti ketidakseimbangan struktural yang terjadi selama ini. Selama bertahun-tahun, aturan lama mewajibkan seluruh warga negara dengan penghasilan di atas upah minimum nasional untuk menjadi peserta. Namun, manfaat pembiayaan perumahan yang signifikan justru hanya difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga menciptakan kesan ketimpangan yang perlu diperbaiki.

Diversifikasi Sumber Pendanaan dan Dampak Fiskal

Kebijakan baru ini akan mengubah lanskap keuangan sektor perumahan dengan mengurangi ketergantungan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BP Tapera tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana negara, tetapi akan menghimpun dana dari berbagai sumber inovatif seperti tabungan dan simpanan sukarela dari masyarakat umum.

Selain kontribusi individu, lembaga ini juga akan mengoptimalkan pendanaan melalui dana kemitraan dan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari korporasi. Langkah diversifikasi ini diharapkan mampu mendistribusikan beban fiskal negara, sehingga APBN dapat dialokasikan secara lebih fokus untuk subsidi bagi kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan intervensi negara, khususnya mereka yang berada pada desil 1 sampai 4.

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Integrasi Kebijakan dan Strategi Omnibus Law

Roberia menambahkan bahwa perubahan regulasi ini akan selaras dengan upaya percepatan pembangunan tiga juta rumah. Ia berharap RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dapat mengintegrasikan seluruh aspek kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, penyediaan lahan, hingga mekanisme pembiayaan yang terpadu dan efisien.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan mengusulkan agar RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman ini mengadopsi pendekatan hukum omnibus law. Bob Hasan berargumen bahwa undang-undang yang tidak mampu dijalankan secara efektif tidak memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga pendekatan komprehensif ini sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program perumahan nasional di masa depan.