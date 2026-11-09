BP Resmi Keluar Patungan SPBU APR, AKRA Akuisisi Saham 49,9 Persen

PT BP melepas saham 49,9% di PT Aneka Petroindo Raya kepada PT Anugerah Krida Retailindo. SPBU BP tetap beroperasi dengan standar internasional tanpa perubahan merek.

Perusahaan minyak multinasional BP secara resmi mengakhiri kemitraannya dengan PT AKR Corporindo Tbk di sektor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melalui transaksi jual beli saham yang diselesaikan pada Senin, 9 November 2026. Transaksi strategis ini menandai akhir dari kerjasama yang telah terjalin sejak pembentukan perusahaan patungan pada 5 April 2017 silam.

Sebagai dampak langsung dari transaksi ini, PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH), yang merupakan anak usaha PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), telah resmi mengakuisisi seluruh kepemilikan saham BP di PT Aneka Petroindo Raya (APR). Sebelumnya, BP memegang 49,9% saham di APR yang kini telah beralih sepenuhnya ke grup AKRA, menjadikan APR sebagai perusahaan yang dikendalikan penuh oleh pelaku lokal ini.

Also read Pertamina Kebut Penyaluran BBM, Antrean SPBU Lembata Barangsur Terurai

Mekanisme Transaksi Akuisisi Saham APR

Proses akuisisi ini melibatkan pembelian 11.444.565 saham yang mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor di PT Aneka Petroindo Raya. Nilai transaksi ini mencapai USD 14.221.500 atau setara dengan Rp257,45 miliar. Pembelian saham ini dilakukan oleh dua entitas usaha milik PT AKR Corporindo Tbk, yaitu PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dengan kepemilikan 99,99% dan PT Andahanesa Abadi (ADH) dengan kepemilikan 0,00004%.

Setelah proses penyelesaian transaksi, struktur kepemilikan saham di APR berubah secara signifikan. Kepemilikan Grup Perseroan (AKRA) atas APR meningkat dari 50,1% menjadi 100%. Perubahan struktur ini diumumkan secara resmi melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur AKRA, yang menegaskan bahwa transaksi ini telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham yang sah.

Advertisement

Status Operasional dan Standar Merek BP

Manajemen PT Aneka Petroindo Raya (APR) menegaskan bahwa perubahan kepemilikan ini tidak akan mengganggu penggunaan merek BP maupun penerapan standar operasional internasional di jaringan SPBU. Meskipun BP telah melepas seluruh sahamnya, perusahaan tetap berkomitmen untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan standar mutu BP yang berlaku internasional kepada konsumen di seluruh Indonesia.

Perwakilan manajemen APR menjelaskan bahwa kegiatan usaha dan operasional SPBU BP di Indonesia akan tetap berjalan seperti biasa berdasarkan perjanjian lisensi yang masih berlaku. Kepuasan pelanggan dan konsistensi kualitas produk menjadi prioritas utama dalam transisi kepemilikan ini, sehingga masyarakat tidak merasakan perbedaan signifikan dalam layanan yang diberikan.

AKRA berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk dan standar operasional dengan memanfaatkan pengalaman serta jaringan distribusi yang telah kuat selama puluhan tahun. Dukungan infrastruktur dan logistik dari AKRA diharapkan dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan SPBU BP di Indonesia tanpa mengorbankan standar keamanan dan mutu bahan bakar.

Dampak Strategis Bagi BP dan Pasokan Migas Hulu

Transaksi divestasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BP untuk menata ulang portofolio global guna mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kinerja di seluruh lini bisnisnya. James Tehubijuluw, Head of Country BP Indonesia, menyatakan bahwa keputusan untuk keluar dari bisnis hulu SPBU di Indonesia sejalan dengan strategi restrukturisasi aset perusahaan untuk fokus pada bidang-bidang yang lebih strategis.

Advertisement

Kendati demikian, James Tehubijuluw menekankan bahwa kehadiran BP di Indonesia tetap sangat signifikan di sektor minyak dan gas bumi (migas) bagian hulu. Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, diakui sebagai aset strategis dalam portofolio Hulu BP di kawasan Asia Pasifik. Operasional kilang tersebut tidak terpengaruh sama sekali oleh penjualan saham di sektor hilir SPBU.

Bagi PT AKR Corporindo Tbk, penyelesaian transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. Transaksi ini diklasifikasikan sebagai transaksi material sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menyederhanakan struktur kepemilikan dan memperkuat dominasi pasar di sektor retail energi Indonesia.