BP Lepas 49,9% Saham di PT APR, Resmi Keluar dari Bisnis SPBU Indonesia

BP Indonesia resmi berpisah dengan mitra PT AKR Corporindo dalam bisnis SPBU setelah pelepasan 49,9% saham PT Aneka Petroindo Raya. Detail transaksi dan dampaknya bagi operasional migas dijelaskan.

BP Indonesia secara resmi mengakhiri era kemitraan strategisnya dengan PT Anugerah Krida Retailindo dalam pengelolaan jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Langkah ini diwujudkan melalui pelepasan seluruh kepemilikan 49,9 persen saham di PT Aneka Petroindo Raya. Transaksi ini menandai penarikan penuh BP dari bisnis ritel bahan bakar minyak di tanah air setelah berjalan selama hampir satu dekade.

Mekanisme Transaksi dan Penawaran Saham BP

Perusahaan minyak multinasional tersebut telah menyepakati penjualan asetnya kepada PT Anugerah Krida Retailindo. Penawaran ini mencakup 11.444.565 saham yang dipegang oleh BP Global Investments Limited. Nilai transaksi yang disepakati untuk kepemilikan tersebut adalah sebesar 14.221.500 dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan, jumlah ini setara dengan Rp257,45 miliar. Kepemilikan saham ini mewakili 49,9 persen dari total modal ditempatkan dan disetor di PT Aneka Petroindo Raya.

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Transaksi ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham yang resmi ditandatangani oleh para pihak terkait. Setelah proses penyelesaian selesai, struktur kepemilikan PT Aneka Petroindo Raya akan berubah total. Seluruh saham akan dimiliki sepenuhnya oleh Grup Perseroan AKR. Komposisi kepemilikan baru ini akan terdiri dari PT Anugerah Krida Retailindo sebesar 99,99 persen dan PT Andahanesa Abadi sebesar 0,00004 persen. Perubahan ini menjadikan AKR pemilik tunggal dalam manajemen jaringan SPBU sebelumnya.

Pernyataan Resmi Manajemen dan Strategi Portofolio

Head of Country BP Indonesia, James Tehubijuluw, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya penataan ulang portofolio perusahaan. Keputusan ini diambil untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kinerja di seluruh lini bisnis BP di masa depan. James menekankan bahwa divestasi ini merupakan strategi berkelanjutan yang telah direncanakan dengan matang oleh manajemen puncak. Dengan demikian, fokus BP akan dialihkan pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah lebih besar secara global.

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Sejarah kerja sama antara BP dan PT AKR Corporindo dalam bisnis SPBU ini telah terjalin sejak 5 April 2017. Saat itu, kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan atau Joint Venture bernama PT Aneka Petroindo Raya. Nama merek yang digunakan untuk jaringan SPBU adalah BP-AKR Fuels Retail. Namun, setelah transaksi ini diselesaikan, BP resmi mencabut diri dari operasi ritel tersebut. Bagi Grup Perseroan AKRA, penyelesaian transaksi ini meningkatkan kepemilikan dari 50,1 persen menjadi 100 persen sepenuhnya.

Dampak terhadap Operasi Hulu Migas dan Tangguh

Presiden Direktur AKR, Haryanto Adikoesoemo, menegaskan bahwa keputusan ini tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional. Aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan tetap terjaga dengan baik. Transaksi ini juga diklasifikasikan sebagai transaksi material sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Semua pihak berkomitmen untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa gangguan pada konsumen SPBU yang ada saat ini.

Dari sisi BP, Indonesia tetap menjadi bagian penting dari portofolio energi global mereka. James Tehubijuluw menegaskan bahwa operasional di hulu minyak dan gas bumi tidak terpengaruh oleh pelepasan aset ritel ini. Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, tetap menjadi aset strategis dalam portofolio Hulu BP di kawasan Asia Pasifik. Fokus utama perusahaan minyak tersebut saat ini adalah mengoptimalkan produksi dan efisiensi di sektor hulu sebagai pengganti pendapatan dari sektor hilir ritel.