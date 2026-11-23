Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menyatakan 360 dari 1.074 entitas BUMN telah ditata. Target akhir 2026 menata 905 entitas tersisa melalui streamlining.

Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, Aminuddin Ma'ruf, resmi mengumumkan bahwa sebanyak 360 entitas Badan Usaha Milik Negara telah menyelesaikan proses penataan hingga tanggal 23 November 2026. Angka tersebut merupakan bagian dari total 1.074 entitas yang menjadi sasaran dalam program transformasi pengelolaan perusahaan negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap inisiatif percepatan penataan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi nasional.

Target 905 Entitas dan Kendala Regulasi

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Aminuddin Ma'ruf pada forum Collaboration for Solution Forum di Jakarta, saat ini terdapat 169 entitas yang masih menghadapi hambatan signifikan akibat kendala regulasi. Oleh karena itu, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara menetapkan target ambisius untuk menyelesaikan penataan terhadap 905 entitas BUMN yang tersisa sepanjang tahun 2026. Proses streamlining ini mencakup berbagai instrumen strategis, termasuk merger, divestasi, dan instrumen penataan lainnya yang dirancang untuk menyederhanakan struktur kepemilikan.

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Di antara sisa entitas yang belum selesai, sebanyak 268 entitas masih berada dalam tahap proses penyelesaian. Tim penata dari BP BUMN berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan ini agar seluruh target dapat tuntas sebelum akhir Desember 2026. Keberhasilan program streamlining sangat bergantung pada kecepatan penyelesaian administrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Aminuddin menekankan bahwa percepatan ini adalah kunci agar transformasi dapat memberikan dampak produktivitas yang nyata bagi ekonomi negara.

Payung Hukum dan Instruksi Presiden 2026

Keberlanjutan program penataan ini didukung oleh empat aturan hukum utama yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk memperkuat fondasi legal reformasi BUMN. Aturan pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Usaha. Peraturan ini menjadi instrumen kunci yang memberikan mandat eksplisit kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan restrukturisasi.

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Selanjutnya, pemerintah memasukkan sejumlah proyek BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional, sehingga mendapatkan prioritas perhatian dan dukungan sumber daya. Dukungan hukum ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tata kelola secara menyeluruh. Terakhir, Peraturan BP BUMN Nomor 1 Tahun 2026 mengatur teknis penghapusbukuan dan penghapustagihan aset yang tidak produktif.

Kompetensi dan Efektivitas Streamlining

Aminuddin Ma'ruf secara tegas menyatakan bahwa program streamlining tidak akan berjalan efektif tanpa adanya payung hukum yang sangat kuat dari aturan-aturan tersebut. Integrasi antara Inpres, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Badan Pengaturan menciptakan ekosistem regulasi yang komprehensif. Hal ini memungkinkan BP BUMN untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani entitas-entitas yang mengalami kemacetan proses penataan. Sinergi antar-institusi ini menjadi elemen vital dalam memastikan tidak ada entitas BUMN yang tertinggal dalam agenda transformasi nasional.

Visi jangka panjang dari streamlining ini adalah menciptakan ekosistem BUMN yang lebih lincah dan berdaya saing tinggi. Dengan mengurangi kerumitan struktur organisasi, diharapkan setiap unit usaha dapat lebih fokus pada core business dan peningkatan produktivitas. Efektivitas mekanisme ini akan diukur melalui indikator kinerja operasional dan efisiensi biaya yang dihasilkan oleh setiap entitas yang telah melalui proses penataan.

Dampak Operasional dan Langkah Selanjutnya

Penyelesaian penataan terhadap 360 entitas sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap transparansi laporan keuangan dan struktur kepemilikan saham. Langkah selanjutnya adalah mempercepat penyelesaian sisa 905 entitas, dengan target utama menyelesaikan 268 entitas yang masih dalam proses sebelum akhir tahun. BP BUMN akan terus memantau perkembangan setiap kasus secara berkala untuk memastikan tidak ada kelalaian administratif.

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Para pemangku kepentingan, termasuk direksi perusahaan dan otoritas terkait, diharapkan untuk segera menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan regulasi baru yang berlaku. Integrasi sistem informasi dan pelaporan antar-unit juga menjadi langkah penting untuk mendukung monitoring real-time dari BP BUMN. Dengan disiplin eksekusi yang tinggi, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi BUMN secara maksimal untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan stabil bagi seluruh masyarakat.