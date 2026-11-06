BP BUMN Perkuat Modal PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk Ekspor

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) mengonfirmasi penguatan modal PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi Rp1 triliun untuk menjamin kedaulatan sumber daya alam.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara ( BP BUMN) secara resmi mengumumkan penguatan struktur permodalan bagi PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mendukung pelaksanaan mandat strategis dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam di Indonesia. Pengumuman ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam mengonsolidasikan peran negara sebagai entitas utama yang mengelola komoditas strategis guna memastikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

Mekanisme Penguatan Modal Danantara Sumberdaya Indonesia

Aminuddin Ma'ruf, yang menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala BP BUMN, menginformasikan secara rinci bahwa proses penambahan modal dasar telah berhasil diselesaikan. Langkah penting ini diresmikan pada tanggal 25 Mei 2026, dengan total modal dasar perusahaan yang kini mencapai angka Rp4 triliun. Selain modal dasar, modal disetor perusahaan juga telah ditingkatkan menjadi Rp1 triliun, yang akan digunakan sebagai dana operasional awal untuk menjalankan tugas-tugas ekspor.

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Struktur kepemilikan saham PT Danantara Sumberdaya Indonesia dirancang khusus untuk menjamin kehadiran negara dalam setiap keputusan strategis. Danantara menguasai 99% saham Seri B, yang mencerminkan porsi kepemilikan mayoritas. Sementara itu, BP BUMN memegang 1% saham Seri A yang berfungsi sebagai golden share atau saham emas yang menjadi perwakilan negara untuk melindungi kepentingan publik.

Mandat Ekspor Tunggal dan Komoditas Strategis

PT Danantara Sumberdaya Indonesia resmi ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai perantara tunggal dalam mengekspor komoditas sumber daya alam. Keputusan ini bukan merupakan inisiatif sektoral biasa, melainkan sebuah mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam yang strategis bagi perekonomian nasional.

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PT Danantara Sumberdaya Indonesia memiliki mandat spesifik untuk mengelola tiga jenis komoditas utama yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ketiga komoditas tersebut adalah kelapa sawit, baja dan besi, serta batu bara. Dengan menjadi satu-satunya pintu ekspor resmi, perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar internasional melalui koordinasi yang terpusat dan transparan.

Landasan Hukum dan Tata Kelola Perusahaan

Pendirian dan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia didasarkan pada payung hukum yang jelas dan mengikat. Landasan utama perusahaan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengelolaan Ekspor. Peraturan pemerintah ini secara eksplisit mengamanatkan peran aktif Badan Usaha Milik Negara sebagai instrumen utama dalam kebijakan perdagangan ekspor komoditas strategis.

Untuk memastikan manajemen yang profesional dan akuntabel, pemegang saham telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Forum ini bertujuan untuk menunjuk jajaran direksi dan dewan komisaris yang kompeten. Seluruh rencana strategis dan alokasi dana telah dituangkan secara rinci ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Integrasi Keuangan dan Dampak Nyata

Aminuddin Ma'ruf menegaskan bahwa aspek pendanaan dan perbankan telah dipersiapkan dengan matang untuk mendukung operasional perusahaan. Lima bank milik negara atau Himbara yang telah ditunjuk akan melaksanakan salah satu aspek kebijakan Dana Hasiran Ekspor Sumber Daya Alam. Langkah integrasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus kas dan pendanaan ekspor komoditas strategis.

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Konfirmasi dari BP BUMN melalui konferensi pers di Jakarta pada Jumat 6 November 2026 menandai dimulainya babak baru dalam kebijakan ekspor nasional. Penguatan modal dan penyiapan struktur organisasi yang kokoh diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan nilai tambah ekspor negara di tahun-tahun mendatang.