Bosnia-Herzegovina Resmi Luncurkan Skuad Piala Dunia 2026, Dzeko Tampil Sebagai Equipes Pelatih

Timnas Bosnia-Herzegovina, dengan komposisi 26 personel pilihan pelatih, resmi meluncurkan skuadnya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Edin Dzeko, bomber veteran 40 tahun, masih diandalkan untuk memimpin timnya. Dzeko bahkan menatap rekor histori di turnamen mendatang.

Bomber veteran 40 tahun, Edin Dzeko , masih diandalkan untuk memimpin timnas Bosnia-Herzegovina di Piala Dunia 2026. Tim asal Balkan tersebut menjadi kontestan pertama yang merilis komposisi akhir skuad untuk tampil di Amerika Utara.

Tak perlu pakai skuad sementara, timnas Bosnia-Herzegovina langsung menerbitkan 26 personel pilihan pelatih Sergej Barbarez di Piala Dunia 2026, Senin (11/5/2026). Seperti lazimnya, nama Edin Dzeko tetap tercantum di dalam daftar. Eks penyerang Man City dan Inter Milan tersebut masih dibutuhkan tenaga maupun pengalamannya buat membimbing para personel muda Zmajevi (Sang Naga). Walhasil, Dzeko sedang menatap rekor historis di Piala Dunia mendatang.

Dia bakal bergabung dalam geng spesial berisi bapak-bapak 40-an tahun yang tampil di pentas garapan FIFA ini. Dikutip BolaSport.com dari BBC, baru tujuh pemain yang membukukan rekor istimewa untuk kategori tersebut. Baca Juga: Rekor Piala Dunia - Adu Nirbobol, Eks Pelatih Kiper Filipina Pecundangi Gigi Buffon Status penampil tertua dalam sejarah turnamen masih dipegang Essam El Hadary untuk Mesir





