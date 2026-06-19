Bosnia Gagal Raih Poin Penuh Usai Dikalahkan Swiss di Piala Dunia 2026

Bosnia harus mengakui keunggulan Swiss dengan skor 1-4 di laga kedua Grup B Piala Dunia 2026. Pelatih Bosnia, Sergej Barbarez, menyebut gol awal yang seharusnya bisa dihindari menjadi titik balik pertandingan.

Timnas Bosnia dan Herzegovina harus mengakui keunggulan Swiss dengan skor 1-4 pada laga kedua Grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium. Kekalahan ini membuat Bosnia hanya mengoleksi satu poin dari dua pertandingan, setelah sebelumnya bermain imbang.

Pelatih Bosnia, Sergej Barbarez, tidak menyembunyikan kekecewaannya namun tetap optimistis timnya masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya.

'Kami masih memiliki pertandingan ketiga dan belum ada yang hilang. Kami harus memenanginya, tentu saja, bila ingin melangkah lebih jauh. Kekalahan ini sangat berat bagi kami, tetapi saya tidak suka mengeluh,' ujar Barbarez seperti dikutip dari laman resmi FIFA. Dalam pertandingan tersebut, Bosnia sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit kepada Swiss.

Mereka sukses menahan imbang lawan hingga menit ke-74 sebelum Johan Manzambi memecah kebuntuan hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Menurut Barbarez, timnya sempat tampil lebih baik pada fase tertentu pertandingan, terutama sebelum jeda hidrasi di pertengahan babak kedua. Saat itu Bosnia mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya meski kalah dalam penguasaan bola.

'Kami adalah tim yang lebih baik sebelum jeda hidrasi. Kami memiliki dua atau tiga peluang luar biasa yang seharusnya berakhir menjadi gol. Kami mengontrol pertandingan dan melakukan banyak tekanan,' jelasnya. Namun, momentum pertandingan berubah setelah Swiss mencetak gol pembuka.

Barbarez menilai gol tersebut lahir dari kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari oleh timnya. Situasi semakin sulit ketika Bosnia harus bermain dengan 10 pemain setelah menerima kartu merah enam menit kemudian. Bermain dengan jumlah pemain yang kurang membuat Bosnia kesulitan mengimbangi tekanan Swiss pada menit-menit akhir pertandingan.

'Gol itu seharusnya tidak terjadi. Gol tersebut berasal dari kesalahan individu dan kemudian kami mendapatkan kartu merah. Bahkan tim yang jauh lebih berpengalaman pun bisa terpengaruh oleh situasi seperti itu,' kata Barbarez. Di sisi lain, pelatih Swiss Murat Yakin memuji peran pemain pengganti, khususnya Johan Manzambi yang mencetak dua gol.

'Kami tahu bahwa pemain pengganti bisa menjadi pembeda. Kami memiliki strategi yang tepat dan kesabaran untuk menunggu momen yang tepat. Hasil ini sangat penting untuk peluang kami lolos,' ujar Yakin. Dengan kemenangan ini, Swiss memuncaki Grup B dengan enam poin, sementara Bosnia harus berjuang di laga terakhir melawan lawan yang masih belum ditentukan.

Meskipun peluang tipis, Barbarez menegaskan bahwa timnya akan berjuang hingga akhir untuk meraih kemenangan dan berharap hasil lain mendukung. Pertandingan Grup B lainnya juga menyajikan drama, di mana Kanada meraih kemenangan perdana mereka dengan menekuk Qatar 6-0. Sementara itu, laga hidup mati di Grup A antara Meksiko dan Korea Selatan sedang berlangsung dengan hasil yang belum diketahui. Namun, fokus utama Bosnia saat ini adalah mempersiapkan diri untuk laga penentuan terakhir.

Barbarez menekankan pentingnya kebersamaan tim dan perbaikan dalam detail pertandingan.

'Kami harus belajar dari kesalahan dan tampil lebih solid di laga berikutnya. Tidak ada kata menyerah untuk tim ini,' tutupnya





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