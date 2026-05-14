Borussia Dortmund U-21 menjuarai Premier League International Cup, Dortmund Sinyal Arsenal

Borussia Dortmund U-21 menjuarai Premier League International Cup setelah mengalahkan Real Madrid Castilla di Adams Park, Selasa (13/5/2026). Dortmund menyindir Arsenal di media sosial karena berhasil memenangkan gelar tanpa mencetak gol melalui situasi tendangan sudut. Dortmund U-21 memastikan gelar juara usai menundukkan Real Madrid Castilla dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung di Adams Park, Selasa (13/5/2026) waktu setempat. Keberhasilan tersebut kemudian dimanfaatkan Dortmund untuk menyindir Arsenal melalui unggahan media sosial resmi klub. Sindiran itu diyakini mengarah kepada Arsenal yang musim ini dikenal sangat berbahaya lewat situasi bola mati di bawah asuhan Mikel Arteta. The Gunners kini tinggal berjarak dua pertandingan lagi untuk memastikan gelar Liga Inggris pertama mereka sejak 2004. Menariknya, dari total 68 gol Arsenal di Liga Inggris musim ini, sebanyak 21 gol atau sekitar 31 persen tercipta melalui situasi set piece. Meski demikian, Arsenal diyakini tidak terlalu memikirkan sindiran tersebut. Klub asal London itu kini hanya fokus memburu kemenangan pada dua laga terakhir melawan Burnley dan Crystal Palace demi mengakhiri penantian panjang meraih trofi Liga Inggris.

"Kami baru saja memenangkan Premier League tanpa mencetak gol dari tendangan sudut," tulis akun resmi Dortmund. Sindiran itu diyakini mengarah kepada Arsenal yang musim ini dikenal sangat berbahaya lewat situasi bola mati di bawah asuhan Mikel Arteta. The Gunners kini tinggal berjarak dua pertandingan lagi untuk memastikan gelar Liga Inggris pertama mereka sejak 2004. Menariknya, dari total 68 gol Arsenal di Liga Inggris musim ini, sebanyak 21 gol atau sekitar 31 persen tercipta melalui situasi set piece.

Meski demikian, Arsenal diyakini tidak terlalu memikirkan sindiran tersebut. Klub asal London itu kini hanya fokus memburu kemenangan pada dua laga terakhir melawan Burnley dan Crystal Palace demi mengakhiri penantian panjang meraih trofi Liga Inggris





