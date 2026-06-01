Borussia Dortmund Tegas Bantah Rumor Henkang Serhou Guirassy ke Fenerbahce

Dortmund menegaskan bahwa striker andalan Serhou Guirassy tidak dijual, meski Fenerbahce dari Turki sangat tertarik. Klub Bundesliga hanya akan membuka negosiasi jika tawaran di atas €40 juta datang, sementara klausul pelepasan tidak berlaku bagi Fenerbahce. Rumor muncul menyusul persaingan internal di Fenerbahce antara calon presiden yang berebut mengontrak Guirassy.

Borussia Dortmund dengan tegas membantah spekulasi mengenai masa depan striker andalan mereka, Serhou Guirassy . Meskipun ada minat kuat dari klub Turki Fenerbahce , diretur eksekutif BVB, Lars Ricken , menegaskan bahwa klub tidak menerima tawaran dan tidak bermaksud melepas pemain tersebut.

Guirassy dinilai telah membuktikan nilainya dengan impresif selama dua musim terakhir di Signal Iduna Park. Dortmund hanya akan mempertimbangkan pembicaraan jika tawaran melebihi €40 juta, dan klausul pelepasan dalam kontrak pemain 30 tahun itu tidak berlaku bagi Fenerbahce, sehingga BVB berada dalam posisi kuat untuk menuntut harga premium.

Spekulasi muncul setelah dinamika internal Fenerbahce, di mana calon presiden Aziz Yildiri m mengumumkan niatmerekrut Guirassy jika menang pemilihan, sementara saingannya, Hakan Safi, juga mengklaim akan mengontraknya dan menekankan bahwa siapa pun yang menang pemilihan akan mendapatkan pemain tersebut. Dortmund mengakui bahwa tawaran luar biasa bisa dipertimbangkan, tetapi tujuan utama klub adalah mempertahankan talenta terbaik mereka sambil tetap fokus pada aspek keuangan





