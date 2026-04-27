Borussia Dortmund tampil dominan dan merayakan kemenangan telak 4-0 atas SC Freiburg dalam lanjutan Bundesliga. Kemenangan ini memperkuat posisi mereka di peringkat kedua klasemen, meskipun mereka sudah tidak bisa mengejar Bayern Munich di puncak. Dortmund menunjukkan performa impresif dengan gol-gol dari Maximilian Beier, Serhou Guirassy, Ramy Bensebaini, dan Fabio Silva. Sementara itu, di liga-liga lain, Inter Milan imbang 2-2 dengan Torino, dan Chelsea lolos ke final Piala FA setelah mengalahkan Leeds United 1-0.

Borussia Dortmund menunjukkan keunggulan kelasnya saat menjamu SC Freiburg dalam lanjutan Bundesliga di Signal Iduna Park, Minggu malam WIB. Skuad asuhan Niko Kovac tampil dominan sepanjang laga dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 4-0.

Kemenangan ini memperkokoh posisi Dortmund di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 67 poin, unggul lima angka dari RB Leipzig yang membayangi di posisi ketiga. Meski tampil impresif, Dortmund dipastikan tidak lagi mampu mengejar Bayern Munich di puncak klasemen yang sudah mengunci gelar juara musim ini dengan selisih 15 poin. Laga baru berjalan delapan menit, publik tuan rumah langsung bersorak setelah Maximilian Beier mencetak gol pembuka. Tak butuh waktu lama bagi Dortmund untuk menggandakan keunggulan.

Pada menit ke-14, umpan silang matang Julian Brandt dari sisi kanan sukses diselesaikan dengan sontekan manis oleh Serhou Guirassy yang berdiri tanpa kawalan. Dortmund semakin menjauh pada menit ke-32. Berawal dari sepak pojok Julian Ryerson, bek Ramy Bensebaini memenangi duel udara dan melepaskan tandukan terukur yang menggetarkan jala gawang Freiburg. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Freiburg berusaha memberikan perlawanan untuk memperkecil ketertinggalan. Tim tamu sebenarnya sempat mencetak gol melalui sontekan Lucas Hoeler. Namun, setelah melakukan tinjauan Video Assistant Referee (VAR), wasit menganulir gol tersebut karena Hoeler sudah berada dalam posisi offside. Bukannya memperkecil skor, gawang Freiburg yang dikawal Noah Atubolu justru kembali kebobolan di penghujung laga.

Pada menit ke-87, Fabio Silva menyempurnakan pesta kemenangan Dortmund. Pemain asal Portugal itu melepaskan tembakan yang sempat diblok, namun ia dengan cepat menyambar bola liar untuk mengubah skor menjadi 4-0. Komposisi pemain Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson; Marcel Sabitzer, Bellingham, Maximilian Beier, Gonçalo Inacio, Julian Brandt; Serhou Guirassy. Komposisi pemain SC Freiburg: Noah Atubolu; Lukas Kübler, Philipp Lienhart, Bruno Ogbus, Christian Günter; Nicolas Hofler, Maximilian Eggestein; Derry Scherhant, Lucas Holer, Vincenzo Grifo; Igor Matanovic.

Sementara itu, di liga-liga lain, pemuncak klasemen Serie A, Inter Milan, harus puas membawa pulang satu poin setelah dipaksa bermain imbang 2-2 oleh tuan rumah Torino. Inter belum tergoyahkan di puncak klasemen. Di Inggris, Chelsea berhasil memastikan diri melangkah ke babak final Piala FA setelah menundukkan Leeds United dengan skor tipis 1-0. Di final, Chelsea akan bertemu dengan Manchester City.

Di luar lapangan, Presiden Israel Isaac Herzog memutuskan menolak memberikan grasi kepada Benjamin Netanyahu dalam kasus korupsi, memicu ketidakpastian politik di tengah konflik regional. Sementara itu, di dunia teknologi, review jujur Pixel 10a membuktikan bahwa optimasi software Google jauh lebih penting daripada spesifikasi di atas kertas. Di bidang kuliner, udang saus mentega sangat cocok disajikan sebagai menu makan siang atau makan malam bersama keluarga. Rasanya yang lezat membuat hidangan ini disukai berbagai kalangan.

Di sisi lain, sebagian besar wilayah di Jawa Timur hari ini diprediksi turun hujan berdasarkan BMKG. Karena itu, masyarakat dianjurkan untuk sediakan perlengkapan hujan apabila ingin keluar rumah. Sementara itu, Manchester United dikabarkan bakal melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer musim panas 2026, dengan rencana melepaskan sebanyak 13 pemain. Oxford United resmi degradasi dari Championship, sementara jurnalis BBC Jerome Sale menyoroti tur Piala Presiden sebagai salah satu faktor penyebab performa tim menurun.

Pelatih Persija Mauricio Souza juga mengeluhkan jadwal padat jelang lawan Persis Solo, dengan Macan Kemayoran harus jalani dua laga dalam waktu kurang dari lima hari





