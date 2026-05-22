Borussia Dortmund Mencari Gelandang Tengah Baru

Borussia Dortmund terus mengintensifkan perencanaan skuad untuk musim mendatang dengan mencari gelandang tengah baru. Salah satu bintang muda paling menjanjikan musim lalu, Nathan De Cat, akan meninggalkan RSC Anderlecht pada musim panas mendatang.

Borussia Dortmund (BVB) terus mengintensifkan perencanaan skuad untuk musim mendatang. Salah satu bintang muda paling menjanjikan musim lalu, Nathan De Cat , akan meninggalkan RSC Anderlecht pada musim panas mendatang.

De Cat telah mengunjungi beberapa klub Bundesliga, termasuk Borussia Dortmund, dan ingin segera mengambil keputusan mengenai klub barunya. Selain BVB, De Cat juga telah melakukan pertemuan dan pembicaraan mengenai prospek kariernya di bidang olahraga dengan RB Leipzig dan Bayer Leverkusen. FC Bayern juga berulang kali dikaitkan dengan De Cat, namun langkah ini masih terlalu besar bagi gelandang tengah serba bisa tersebut.

De Cat, yang secara mengejutkan tidak dipanggil ke Piala Dunia meskipun tampil gemilang di Anderlecht, akan meninggalkan klub masa mudanya. Hal ini telah terlihat pada Kamis malam, saat De Cat berlari di atas rumput Lotto Park di Anderlecht dengan sandal jepit setelah kemenangan 3-1 atas St. Truiden dan menangis. Anderlecht sendiri telah menerima kepergian talenta luar biasa ini, namun meminta setidaknya 25 juta euro untuk jasa pemain berbakat tersebut.

Mengingat kontraknya yang akan berakhir pada 2027, angka tersebut merupakan harga yang cukup tinggi. BVB sedang mencari gelandang tengah yang lebih berorientasi pada pertahanan. Namun, dalam hal ini, Kennet Eichhorn dari Hertha BSC yang baru berusia 16 tahun sebenarnya dianggap sebagai target transfer utama. Baik direktur olahraga Ole Book maupun pelatih Niko Kovac dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan Eichhorn.

Berbeda dengan De Cat, negosiasi besar-besaran dengan Hertha tidak diperlukan untuk Eichhorn. Remaja ini diperbolehkan meninggalkan klub divisi dua tersebut berkat klausul pelepasan yang kabarnya berkisar antara sepuluh hingga dua belas juta euro. Namun, mungkin BVB kini mencari alternatif dengan lebih intensif, terutama karena minat FC Bayern terhadap Eichhorn masih tetap ada





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borussia Dortmund Nathan De Cat Gelandang Tengah RSC Anderlecht RB Leipzig Bayer Leverkusen FC Bayern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eintracht Frankfurt Mencari Pelatih Baru, Matthias Jaissle dan Adi Hütter DidatangkanEintracht Frankfurt, tim sepak bola asal Hessen, Jerman, sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Albert Riera yang gagal membawa tim lolos ke kompetisi Eropa. Dua kandidat yang paling diunggulkan adalah Matthias Jaissle, pelatih asal Austria yang memenangkan Liga Champions Asia dua kali bersama Al-Ahli, dan Adi Hütter, mantan pelatih AS Monaco. Krösche, direktur olahraga Eintracht, bertanggung jawab atas kegagalan Riera dan mengambil tanggung jawab penuh atas penunjukannya. Eintracht juga menginginkan pelatih yang fasih berbahasa Jerman, dapat menerapkan gaya sepak bola agresif, dan memiliki pengalaman di Bundesliga.

Read more »

AC Milan Diminta Penuhi 4 Jaminan agar Modric BertahanAC Milan mendapat empat permintaan dari Luka Modric sebelum gelandang veteran itu memutuskan bertahan musim depan.

Read more »

Nathan Tjoe-A-On Main Jadi Gelandang Lagi, Willem II Harus Takluk dari FC VolendamNathan Tjoe-A-On main jadi gelandang lagi saat Willem II harus takluk dari FC Volendam di leg pertama playoff Eredivisie. Simak aksi lengkapnya.

Read more »

Sulit Dapatkan Bernardo Silva, Juventus Mulai Jajaki Dua Eks AC MilanKebutuhan Juventus akan gelandang kreatif membuat mereka mulai mencari opsi jika gagal mendatangkan Bernardo Silva

Read more »