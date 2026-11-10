Borobudur Marathon Dongkrak Ekonomi Warga Magelang Jelang 15 November

Bank Jateng Borobudur Marathon yang digelar 15 November menggerakkan penginapan, rental, ojek, dan UMKM kuliner di Borobudur, Magelang.

Bank Jateng Borobudur Marathon kembali menyita perhatian warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjelang ajang lari yang dijadwalkan digelar pada 15 November mendatang. Lomba ini diselenggarakan berkat kerja sama Pemerintah Provinsi Jateng, Bank Jateng, dan Yayasan Borobudur Marathon, dan dalam satu dekade terakhir telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.

Menjelang hari perlombaan, pelaku usaha di kawasan Borobudur sudah sibuk menyiapkan layanan mereka. Para pelaku usaha rental dan tukang ojek, misalnya, mulai mengatur pesanan sejak dua pekan sebelum lomba, dan sebagian besar order itu berupa jemputan pelari dari bandara atau stasiun.

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Borobudur Marathon Menggerakkan Jasa Transportasi dan Wisata

Borobudur Marathon menggerakkan jasa transportasi dan wisata karena pelari membutuhkan layanan antar jemput serta paket perjalanan khusus sebelum lomba berlangsung. Selain menjemput dari bandara atau stasiun, sebagian pengemudi juga mendapat order untuk mengantar dan menjemput pelari dari dan menuju lokasi pengambilan paket lomba maupun lokasi lomba.

Penyedia jasa perjalanan wisata juga menyambut ajang ini dengan antusias. Sejak jauh hari, mereka menawarkan paket wisata khusus pelari, yakni tur rute. Dalam kegiatan tersebut, para pelari diantar berkeliling untuk mengecek rute sesuai dengan lomba yang akan mereka ikuti, sehingga persiapan di lapangan menjadi lebih matang.

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Peran Homestay Ngaran II dan Penginapan Borobudur

Kampung Homestay Ngaran II di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, menyiapkan 155 kamar dari 32 penginapan untuk peserta Bank Jateng Borobudur Marathon. Ketua Paguyuban Kampung Homestay Ngaran II, Muslih, menyebut seluruh kamar tersebut sudah habis dipesan dalam waktu satu pekan setelah tanggal lomba diumumkan.

Persiapan para pemilik penginapan terlihat dari berbagai pekerjaan di lapangan. Sebagian pemilik membersihkan kamar, memperbarui cat dinding, hingga memastikan fasilitas seperti kipas angin dan penyejuk ruangan berfungsi dengan baik. Langkah sederhana ini dianggap penting karena para peserta yang datang dari luar daerah membutuhkan kenyamanan selama menginap.

Pada Senin (2/11/2026), Muslih menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha penginapan di Borobudur, ada dua musim panen yang selalu dinanti setiap tahun, yakni peringatan Waisak dan Bank Jateng Borobudur Marathon. Menurut dia, kegiatan berskala besar yang mengharuskan pesertanya menginap memiliki dampak ekonomi yang luar biasa dan meluas hingga hampir semua warga ikut merasakannya.

Muslih juga menyebut Kampung Homestay Ngaran II ikut tumbuh bersama Bank Jateng Borobudur Marathon selama sekitar 10 tahun terakhir. Dulu, kampung itu hanya menyediakan puluhan kamar. Seiring bertambahnya peserta, jumlah kamar yang disewakan pun ikut bertambah. Penginapan yang awalnya hanya punya dua atau tiga kamar mulai menambah kamarnya agar bisa menampung lebih banyak tamu. Warga yang sebelumnya tidak memiliki penginapan juga ikut menyewakan rumahnya kepada para pelari, dan selama rumah disewakan, mereka tinggal sementara di rumah saudaranya.

Bank Jateng Pawone Membekali UMKM Kuliner Borobudur

Program Bank Jateng Pawone memberikan pembekalan ilmu dan keterampilan kuliner kepada UMKM yang terpilih untuk berjualan saat hari lomba. Bagi pelaku UMKM kuliner di kawasan Borobudur dan sekitarnya, ajang ini bukan hanya kesempatan berjualan, melainkan juga ruang untuk meningkatkan kapasitas usaha.

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Setiap tahun, Bank Jateng Pawone menyeleksi dan menyaring puluhan UMKM kuliner untuk berjualan pada hari perlombaan. Tahun ini, program tersebut sudah berjalan untuk keenam kalinya. Dari total 80 UMKM pendaftar, sebanyak 20 UMKM lolos untuk didampingi dalam program tersebut.

Elisa Anggraeni (44), pelaku UMKM yang ikut Bank Jateng Pawone sejak 2022, menilai pemberdayaan dalam program itu serius dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Elisa memiliki usaha minuman berbahan rempah bernama Dlizfood dengan merek Roseliz di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Menurut dia, ajang tersebut turut mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usahanya, termasuk memperluas jaringan pemasaran, memperkenalkan produk, dan memperoleh ilmu manajemen dapur yang baik.

Pelaku UMKM kuliner lainnya, Puput Setyoko (36), pemilik usaha Jamur Borobudur, juga merasakan dampak perhelatan ini. Warga Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, itu menilai efek domino Bank Jateng Borobudur Marathon dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sangat terasa, meski ajang ini hanya digelar setahun sekali. Puput menambahkan, hampir seluruh aspek perekonomian warga di kawasan Borobudur dan sekitarnya ikut menikmati dampak positif tersebut.

Tema Decade of Legacy dan Keterlibatan Warga Magelang

Tahun ini, Bank Jateng Borobudur Marathon mengangkat tema 'Decade of Legacy' untuk merayakan satu dekade perjalanan lomba lari tersebut. General Manager Event, Budhi Sarwiadi, menyampaikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Magelang kembali dilibatkan dalam penyelenggaraan tahun ini.

Mayoritas warga setempat dilibatkan untuk menyambut dan memberikan semangat kepada para pelari. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok sorak di sepanjang kegiatan, sehingga keterlibatan warga tidak hanya terasa dari sisi ekonomi, tetapi juga dari suasana perlombaan itu sendiri.