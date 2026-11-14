Borobudur Marathon 2026: Pelari Elite Berebut Gelar Spesial 10 Tahun

Persaingan ketat di Borobudur Marathon 2026 menghadirkan atlet unggulan seperti Irma Handayani dan Nofeldi Petingko dalam edisi spesial satu dekade yang melibatkan 12.500 peserta.

Edisi spesial sepuluh tahun Borobudur Marathon akan digelar pada Minggu (15/11/2026) dengan menghadirkan dinamika persaingan yang lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Acara atletik besar di Magelang ini menarik perhatian para pelari elite nasional yang ingin mengukir nama mereka dalam sejarah perhelatan bersejarah tersebut. Keseluruhan proses persiapan telah memasuki tahap akhir di mana setiap peserta berkompetisi untuk mendapatkan posisi tertinggi di podium utama.

Dorongan Motivasi Irma Handayani Memulihkan Diri

Atlet pelari putri Irma Handayani memastikan dirinya siap menghadapi tantangan lintasan Borobudur Marathon dengan persiapan fisik yang matang despite adanya kendala cedera sebelumnya. Irma Handayani baru saja pulih dari cedera peradangan tendon di pergelangan kakinya dan tidak membiarkan kondisi tersebut menghalangi ambisinya untuk kembali ke lintasan. Ia menjalani berbagai metode latihan intensif seperti lari jarak jauh, jogging, dan latihan interval dalam beberapa pekan menjelang hari H perlombaan.

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Irma Handayani memiliki rekam jejak yang konsisten sebagai salah satu peserta setia dalam kompetisi ini sejak edisi 2016, kecuali pada tahun 2018 dan 2022. Prestasinya yang sangat stabil telah membuatnya selalu masuk dalam posisi tiga besar setiap kali berkompetisi, menjadikannya salah satu nama yang harus diperhitungkan. Dalam edisi spesial satu dekade ini, Irma Handayani menargetkan untuk merebut kembali gelar juara kategori elite nasional putri yang pernah diraihnya pada perhelatan Borobudur Marathon 2023 dan 2024.

Rekor Pribadi Nofeldi Petingko dan Target Juara Berturut-turut

Atlet pelari putra Nofeldi Petingko menyatakan ambisi kuatnya untuk memenangkan kategori elite nasional putra pada edisi spesial sepuluh tahun ini sebagai upaya melengkapi kemenangan beruntun. Nofeldi Petingko telah memenangi kompetisi pada tahun 2024 dan 2025, dan tahun lalu ia finis sebagai juara dengan mencatatkan waktu 2 jam 33 menit 41 detik. Bagi Nofeldi Petingko, meraih gelar juara di edisi spesial ini dianggap sebagai pencapaian yang jauh lebih prestisius dan sulit ditandingi dibandingkan merebut juara setiap tahun.

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Menurut catatan World Athletic, catatan waktu terbaik pribadi Nofeldi Petingko adalah 2 jam 28 menit 21 detik, sebuah angka yang mungkin menjadi target tidak resmi bagi pelari tersebut. Namun, Nofeldi Petingko menyatakan bahwa ia tidak terlalu berambisi untuk memecahkan catatan waktu terbaiknya secara individual karena karakteristik lintasan lari dataran Magelang yang cukup menantang secara fisik. Fokus utama Nofeldi Petingko tertuju pada strategi finis di posisi pertama untuk memastikan ia menjadi juara tiga edisi beruntun.

Robi Syianturi dan Odekta Elvina Naibaho Hadirkan Pertarungan Baru

Kehadiran pelari elite Robi Syianturi dalam kompetisi ini memberikan tantangan baru yang signifikan bagi para pesaing lainnya karena ia adalah pemegang rekor nasional maraton putra dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik. Robi Syianturi untuk pertama kalinya mencoba menaklukkan lintasan menantang Borobudur Marathon, yang secara otomatis menciptakan perang bintang antara atlet berpengalaman dan pemegang rekor nasional. Nofeldi Petingko yang lebih memahami karakteristik lintasan lokal merasa memiliki keuntungan strategis, namun performa Robi Syianturi yang sedang naik daun tidak bisa diremehkan sama sekali.

Di sisi putri, Odekta Elvina Naibaho juga akan terlibat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan gelar juara kategori elite nasional putri. Odekta Elvina Naibaho dikenal sebagai atlet maraton terbaik Indonesia dan merupakan salah satu pelari elite yang setia berkompetisi di Borobudur Marathon. Kehadirannya menambah kompleksitas persaingan dan memastikan bahwa tidak ada satupun peserta yang bisa dianggap mudah dalam perebutan medali emas di kategori putri.

Partisipasi Massal dan Penghargaan Spesial untuk Peserta Setia

Secara keseluruhan, Borobudur Marathon edisi tahun ini akan dihadiri oleh sebanyak 12.500 pelari yang berasal dari berbagai kalangan, baik amatir maupun profesional. Angka partisipasi tersebut meningkat sebanyak 1.000 pelari atau sekitar 8,7 persen dibandingkan dengan jumlah 11.500 peserta yang ikut serta pada tahun 2025. Peningkatan jumlah peserta ini menunjukkan minat publik yang terus tumbuh terhadap event atletik skala nasional yang diselenggarakan di kawasan warisan dunia ini.

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Sri Aswito Zainul sebagai panitia menegaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan penghargaan khusus untuk menghormati dedikasi para pelari yang telah berkomitmen dalam jangka panjang. Panitia akan memberikan medali tambahan bagi pelari yang finis pada tahun 2026 dan telah menyelesaikan setidaknya empat edisi sebelumnya yang terbuka untuk umum. Pelari yang memenuhi syarat administratif dan teknis ini akan menerima medali khusus satu dekade yang menjadi bukti nyata komitmen mereka terhadap olahraga lari di Borobudur.

Kompetisi ini juga diperkaya dengan kehadiran tujuh pelari asing dari luar negeri yang masing-masing akan berlomba di kategori putra dan putri. Sebagian besar pelari asing tersebut berasal dari Kenya dan Etiopia, dua negara yang dikenal memiliki tradisi lari jarak jauh yang sangat kuat di kancah internasional. Kehadiran mereka menambah level persaingan yang semakin tinggi dan memastikan bahwa para pelari lokal harus memberikan performa terbaiknya agar tetap bersaing di papan atas.