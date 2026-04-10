Borneo FC vs PSBS: Perebutan Poin Krusial di Stadion Segiri

Borneo FC akan menjamu PSBS dalam laga BRI Super League yang krusial. Pesut Etam berambisi meraih poin penuh demi menjaga asa juara, sementara PSBS berupaya bangkit dari keterpurukan. Pertandingan akan digelar di Stadion Segiri, disiarkan langsung oleh Indosiar dan Vidio.

Sabtu, 11 April 2026. Pertandingan antara Borneo FC dan PSBS akan digelar di Stadion Segiri mulai pukul 15.30 WIB, disiarkan langsung oleh Indosiar dan Vidio. Borneo FC saat ini sedang dalam persaingan ketat dengan Persib Bandung dalam perebutan gelar juara BRI Super League. Pesut Etam, julukan Borneo FC, menempati posisi kedua klasemen sementara, tertinggal empat poin dari Persib yang memimpin klasemen. Performa Borneo FC sedang berada di jalur positif.

Pasukan yang dilatih oleh Fabio Lefundes belum pernah mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Namun, ada sedikit catatan yang perlu diperhatikan di lini belakang. Borneo FC belum pernah mencatatkan clean sheet dalam periode tersebut, yang berarti mereka selalu kebobolan. Sementara itu, PSBS berada dalam situasi yang sangat sulit. Tim berjuluk Badai Pasifik itu belum berhasil meraih satu poin pun dalam empat pertandingan terakhir. PSBS selalu menelan kekalahan dan kebobolan lebih dari satu gol dalam setiap pertandingan. Kondisi ini tentu sangat berat bagi mereka. Meskipun demikian, meraih kemenangan melawan PSBS Biak tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi Borneo FC. Pada pertemuan di putaran pertama lalu, Borneo FC harus berjuang keras sebelum akhirnya menang dengan skor tipis 1-0 melalui eksekusi penalti yang dilakukan oleh Mariano Peralta pada menit ke-29. Pertemuan ini menunjukkan bahwa PSBS bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, meskipun posisi mereka di klasemen kurang menguntungkan. Borneo FC memiliki peluang besar untuk mengamankan tiga poin penuh dalam pertandingan ini. Performa mereka yang sedang meningkat, ditambah dengan dukungan penuh dari para suporter di kandang sendiri, menjadi faktor krusial yang mendukung harapan meraih kemenangan. Pertanyaan yang muncul adalah, berapa gol yang mampu dicetak oleh Borneo FC dalam pertandingan ini? Analisis kekuatan dan kelemahan kedua tim menjadi kunci untuk memprediksi jalannya pertandingan. PSBS Biak menghadapi tantangan berat karena mereka tidak dapat mempersiapkan tim secara ideal. Dalam pertandingan melawan Bali United, mereka hanya memiliki tujuh pemain di bangku cadangan. Hal ini menunjukkan keterbatasan opsi yang dimiliki oleh pelatih jika ada pemain utama yang harus absen atau mengalami cedera. Situasi ini tentu akan menjadi ujian berat bagi PSBS untuk bisa memberikan perlawanan terbaiknya. Formasi yang mungkin akan diturunkan oleh kedua tim juga menarik untuk dibahas. Borneo FC kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3, dengan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang, didukung oleh lini belakang yang diisi oleh Alfarezzi Buffon, Cleylton Silva, Christophe Nduwarugira, dan Caxambu. Di lini tengah, Rivaldo Pakpahan, Kei Hirose, dan Juan Villa akan berjuang menguasai lapangan, sementara trio penyerang Ikshanul Zikrak, Koldo Obieta, dan Mariano Peralta akan mencoba membongkar pertahanan PSBS. Di sisi lain, PSBS kemungkinan akan menurunkan formasi yang sama, yaitu 4-3-3, dengan Kadu Monteiro sebagai penjaga gawang. Lini belakang akan diisi oleh Hadi Ardiansyah, Sandro Embalo, Nurhidayat Haris, dan Pablo Andrade. Lini tengah akan diisi oleh Eduardo Barbosa, Yano Putra, dan Luquinhas. Di lini depan, Heri Susanto, Mohcine Hassan, dan Ruyery Blanco akan berupaya mencetak gol. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Borneo FC dalam upaya mereka untuk terus bersaing memperebutkan gelar juara. Kemenangan akan semakin memantapkan posisi mereka di papan atas klasemen. Sementara itu, PSBS Biak akan berjuang keras untuk mendapatkan poin pertama mereka dan keluar dari zona degradasi. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain, baik dari Borneo FC maupun PSBS Biak, untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan





