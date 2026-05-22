Borneo FC vs Malut United: Laga Penentu Klasemen BRI Super League 2025/2026

Peluang Borneo FC meraih juara BRI Super League 2025/2026 bergantung pada dua hal. Pertama, Pesut Etam harus meraih kemenangan atas Malut United di kandang. Kedua, mereka harus berharap agar Persijap Jepara bisa mengalahkan Persib Bandung. Hanya satu yang bisa dikendalikan Borneo FC, yakni menang lawan Malut United.

Pertama, Pesut Etam harus meraih kemenangan atas Malut United di kandang. Kedua, mereka harus berharap agar Persijap Jepara bisa mengalahkan Persib Bandung. Dari dua hal di atas, hanya satu yang bisa dikendalikan Borneo FC yakni menang lawan Malut United. Borneo FC punya rekor kandang yang sangat kuat.

Pada lima laga kandang terakhir, empat kemenangan mampu diraih pasukan Fabio Lefundes.

"Persib punya dua poin lebih banyak dari Borneo. Artinya kita butuh semoga Persijap nanti bermain bagus seperti yang mereka lakukan hari ini saat melawan Persib. Tapi, yang penting kita harus menang di kandang sendiri," kata Lefundes. Malut United datang ke Segiri bukan tanpa motivasi.

Malut United masih memiliki peluang finis di empat besar klasemen akhir. Selain itu, Malut United juga punya misi untuk mengantar David da Silva jadi top skor BRI Super League 2025/2026. Hanya saja, Malut United tidak berada dalam performa terbaiknya. Pada dua laga terakhir, pasukan Hendri Susilo itu imbang 1-1 lawan Persita Tangerang dan kalah 0-2 dari PSIM Yogyakarta.

Apakah catatan minor itu akan berlanjut? Borneo FC. (c) dok. Ileague.id Borneo FC (4-3-3): Nadeo Argawinata; Alfharezzi Buffon, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Caxambu; Kei Hiroses, Rivaldo Pakpahan, Juan Villa; Kaio Nunes, Koldo Obieta, Mariano Peralta.

Malut United (4-2-3-1): Angga Saputro; Igor Inocencio, Gustavo Franca, Nilson Junior, Abduh Lestaluhu; Tri Setiawan, Wbeymar Angulo; Frets Butuan, Septian David, Ciro Alves; David da Silva. Hitung-hitungan Persib Bandung Juara BRI Super League 2025/2026: Cuma Butuh Satu Poin Lagi untuk Ukir Hattrick Juara! Selebrasi David da Silva dalam laga Arema FC vs Malut United di BRI Super League 2025/2026, Jumat (3/4/2026). (c) Dok.

Malut United OfficialPersijap Jepara jadi 'Villain' Perebutan Gelar BRI Super League: Usai Jegal Borneo FC, Kini Ancam Mimpi Persib Selebrasi gol Juan Villa pada laga Borneo FC melawan Persija Jakarta di BRI Super League 2025/2026 (c) Muhammad Iqbal Ichsan Borneo FC bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya. Tidak ada pemain kunci yang absen, baik karena akumulasi kartu maupun cedera. Faktor ini bisa jadi sangat menentukan bagi Pesut Etam untuk meraih tiga poin dan bersaing hingga akhir dengan Persib.

Malut United tanpa beberapa pemain pilar. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri harus absen karena akumulasi kartu kuning. Alasan yang sama juga berlaku pada absennya Lucas Cardoso. Absennya Yance dan Yakob diprediksi akan berdampak signifikan bagi Malut United.

Persib Bandung Juara BRI Super League 2025/2026Persib Bandung berhasil meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026. Peralta menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan mereka. Striker asal Brasil ini berhasil mengukir 18 gol dari 33 pertandingan. Selain itu, ia juga memberikan 13 assist. David da Silva, striker Malut United, masih memimpin klasemen top skor sementara BRI Super League dengan 23 gol dari 32 pertandingan. Persib Bandung kini hanya membutuhkan satu poin lagi untuk mengukir hattrick juara. Selebrasi David da Silva dalam laga Arema FC vs Malut United di BRI Super League 2025/2026, Jumat (3/4/2026). Penyerang Dewa United yang juga dari Brasil itu mencetak 20 gol dalam 31 penampilan. Posisi keempat pemain tersubur BRI Super League musim ini ditempati oleh Dalberto Luan Belo dari Arema FC. Bomber berdarah Brasil itu mencatatkan 18 gol dari 27 pertandingan. Maxwell Souza, penyerang Persija Jakarta, menegaskan dominasi penyerang Brasil dalam daftar top skor BRI Super League 2025/26. Ia memperoleh 15 gol dari 30 partai.

