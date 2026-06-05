Borneo FC targetkan empat gelar di musim 2026/2027

Borneo FC Samarinda akan tampil di empat kompetisi pada musim 2026/2027, termasuk BRI Super League dan ASEAN Club Championship. Gelandang Rivaldo Pakpahan mengungkapkan ambisi untuk menjadi juara di semua ajang tersebut, sambil menekankan pentingnya fokus dan realistis. Tim yang baru saja finis di bawah Persib Bandung di Super League sebelumnya berharap memperkuat skuat untuk mengatasi jadwal padat.

Borneo FC Samarinda akan berpartisipasi dalam empat kompetisi untuk musim 2026/2027. Keempat kompetisi tersebut mencakup BRI Super League, League Cup, AFC Challenge League, serta ASEAN Club Championship.

Dalam menghadapi musim yang padat ini, gelandang Borneo FC Samarinda, Rivaldo Pakpahan, menunjukkan semangat yang tinggi. Pemain berusia 23 tahun ini bahkan memiliki ambisi untuk meraih empat gelar juara di musim mendatang.

"Kalau mungkin untuk main di empat kompetisi musim depan ya pasti ada target sendiri. Ya kalau bisa juara di empat kompetisi itu, kenapa enggak," katanya. Borneo FC Samarinda telah menjalani musim 2025/2026 dengan sangat baik, meskipun usaha mereka belum cukup untuk mengalahkan Persib Bandung yang keluar sebagai juara BRI Super League. Rivaldo Pakpahan mengingatkan agar tidak terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan.

Gelandang bertahan Borneo FC Samarinda ini menekaskan pentingnya fokus dan ketenangan yang tinggi untuk meraih kesuksesan di empat kompetisi pada musim 2026/2027.

"Namun, ya kami harus kembali lagi realistis ya, kami harus lebih tenang, fokus aja, mengikuti alurnya aja gitu. Ya kalau Tuhan kasih kita juara ya pasti dapat hasil yang bagus gitu," ungkapnya, menyoroti perlunya pendekatan yang tenang dalam menjalani kompetisi yang akan datang. Rivaldo Pakpahan masih belum dapat memberikan banyak informasi mengenai persiapan Borneo FC Samarinda untuk menghadapi empat kompetisi pada musim 2026/2027. Hal ini merupakan pengalaman baru bagi tim Pesut Etam.

"Kalau menurut saya sendiri ya pasti. Karena padatnya jadwal kompetisi, ya mungkin manajemen dari Borneo FC mungkin udah mengetahui hal itu, yang mungkin mereka menambah pemain atau apa namanya seperti pemain lainnya," ujarnya. Dia menambahkan, "Jadi istilahnya kita nggak terlalu lelah atau bagaimana, jadi banyak pemain yang bisa bermain begitu mungkin.

" Dengan adanya penambahan pemain, diharapkan tim dapat mengatasi padatnya jadwal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Rivaldo berharap manajemen dapat merencanakan strategi yang tepat agar tim tetap kompetitif di semua ajang yang diikuti. Persib Bandung berhasil meraih gelar juara Super League 2025/2026 setelah unggul head to head dari Borneo FC Samarinda, menandai dominasi Maung Bandung di musim ini.

Borneo FC menegaskan kesiapan mereka untuk bersaing meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026 hingga akhir musim, dengan peluang Borneo FC masih terbuka lebar di papan atas klasemen. Pelatih Fabio Lefundes menegaskan timnya akan berjuang hingga akhir, meski bersaing ketat dengan Persib Bandung di puncak klasemen. Kiper Nadeo Borneo FC bertekad membawa timnya melanjutkan tren kemenangan saat berjumpa Persib Bandung dalam laga krusial yang disebutnya sebagai ujian mental





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Borneo FC BRI Super League Rivaldo Pakpahan Persib Bandung ASEAN Club Championship

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