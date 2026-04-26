Borneo FC Samai Poin Persib Bandung, Fabio Lefundes Tegaskan Motivasi Sejak Awal Musim

Borneo FC berhasil menyamai perolehan poin Persib Bandung di puncak klasemen Liga Super 2025/2026 setelah mengalahkan Semen Padang 3-0. Pelatih Fabio Lefundes menegaskan timnya telah menjaga motivasi sejak awal musim dan akan terus berjuang untuk meraih gelar juara.

Persaingan ketat untuk gelar juara Liga Super 2025/2026 semakin memanas memasuki lima pekan terakhir. Borneo FC berhasil menyamai perolehan poin Persib Bandung yang sebelumnya memimpin klasemen sementara.

Pencapaian ini diraih setelah Borneo FC tampil dominan dan mengalahkan Semen Padang dengan skor telak 3-0 di Stadion Segiri, Samarinda, pada Sabtu malam, 25 April 2026. Kemenangan ini disambut gembira oleh para pendukung Pesut Etam, namun belum cukup untuk menggeser Persib Bandung dari puncak klasemen. Borneo FC masih menempati posisi kedua karena kalah dalam rekor pertemuan langsung (head to head) dengan Persib Bandung.

Meskipun demikian, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menegaskan bahwa timnya tidak akan menyerah dan akan terus berjuang hingga akhir musim. Ia menekankan bahwa motivasi timnya sudah terjaga sejak awal musim, tepatnya sejak pertandingan pertama Liga Super dimulai pada 9 Agustus. Fabio Lefundes sangat bangga dengan performa timnya sepanjang musim ini. Borneo FC berhasil mempertahankan posisinya di tiga besar klasemen sementara secara konsisten, menunjukkan fokus dan dedikasi yang tinggi dari seluruh pemain dan staf pelatih.

Selain itu, tim ini juga memiliki dua pemain yang bersaing ketat dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Super, membuktikan kualitas serangan yang mumpuni. Borneo FC juga sempat mencatatkan rekor kemenangan beruntun terpanjang musim ini, yang menjadi bukti kekuatan dan konsistensi tim. Pelatih asal Brasil ini menyoroti pentingnya menjaga momentum positif dan terus meningkatkan performa tim di sisa pertandingan.

Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, Borneo FC mampu memberikan perlawanan sengit kepada Persib Bandung dan berpeluang meraih gelar juara. Kemenangan atas Semen Padang menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi pertandingan-pertandingan krusial di pekan-pekan mendatang. Fabio Lefundes juga mengapresiasi dukungan dari para pendukung setia Borneo FC yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada tim. Persaingan antara Borneo FC dan Persib Bandung diprediksi akan semakin ketat dan menarik hingga akhir musim.

Kedua tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan setiap pertandingan akan menjadi pertarungan sengit untuk meraih poin penuh. Persib Bandung, sebagai pemegang puncak klasemen, tentu akan berusaha mempertahankan posisinya dan meraih gelar juara. Namun, Borneo FC tidak akan tinggal diam dan akan terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung. Faktor-faktor seperti performa pemain, strategi pelatih, dan dukungan dari para pendukung akan menjadi penentu dalam persaingan ini.

Selain itu, hasil pertandingan antara tim-tim lain juga dapat mempengaruhi perolehan poin dan posisi di klasemen sementara. Para penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menantikan kelanjutan persaingan ini dan berharap dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan yang menarik dan berkualitas tinggi. Pertarungan ini bukan hanya tentang meraih gelar juara, tetapi juga tentang menunjukkan kualitas dan semangat juang sepak bola Indonesia. Dengan adanya persaingan yang sehat dan kompetitif, diharapkan sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan.

Borneo FC akan terus berusaha memberikan yang terbaik dan mempersembahkan kemenangan bagi para pendukungnya





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borneo FC Persib Bandung Liga Super 2025/2026 Fabio Lefundes Klasemen Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

