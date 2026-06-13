Borneo FC Perpanjang Kontrak Nadeo dan Rivaldo Pakpahan Hingga 2029

Borneo FC mengumumkan perpanjangan kontrak penjaga gawang Nadeo dan gelandang Rivaldo Pakpahan untuk jangka waktu hingga akhir tahun 2029, menguatkan inti skuad klub di Liga 1

Borneo FC baru-baru ini mengumumkan perpanjangan kontrak dua pemain kunci dari musim sebelumnya melalui akun resmi media sosial klub. Langkah ini menegaskan komitmen Pelatih Pesut Etam untuk mempertahankan inti skuad yang terbukti handal dalam kompetisi Liga 1 .

Pertama, penjaga gawang bernama Nadeo, yang tampil 34 kali musim lalu dan menyalurkan 31 gol lawan menjadi 12 kotak penalti yang tersimpan, diberi janji kontrak pengganti yang mengikat hingga akhir tahun 2029. Kedua, gelandang muda 23 tahun, Rivaldo Pakpahan, yang menara menarakan 26 pertandingan, mencatatkan dua asistensi dan tiga kartu kuning, memperoleh kontrak panjang yang disetujui setelah manajemen menilai kontribusinya signifikan dalam pencapaian klub di musim BRI Super League 2025/26.

Pengumuman tersebut melakukan pencitraan positif bagi penerimaan pengurus klub serta meningkatkan kepercayaan para penggemar di Samarinda. Di balik angka-angka statistik, perpanjangan kontrak ini juga mencerminkan strategi jangka panjang Borneo FC untuk membangun keseimbangan tim antara pemain senior yang berpengalaman dan pemain muda yang sedang berkembang. Nadeo, yang menjadi penjaga gawang andalan, dipuji oleh Pelatih Pesut Etam karena ketepatan reaksi dan konsistensi lapangan.

Sementara Rivaldo Pakpahan, yang menampilkan daya gerak, visibilitas kreativitas dan kemampuan membaca permainan, dianggap dapat memberikan warna tersendiri dalam transisi fase playmaking di lini tengah. Di sisi lain, berita tambahan tentang klub terkait perkembangan pelatih juga mencuat. Klub lain, Persija, menerima kabar mengenai pegawaian pelatih asing telah ada. Terlepas dari konteks yang berbeda, strategi Borneo FC pada periode ini menampilkan pola di mana manajemen menilai potensi dari pemain tertentu dan mengamankan peran penting mereka dalam rencana jangka menengah.

Keterangan resmi mengenai alasan pengambilan keputusan berukuran besar ini menitus bahwa Permonig jura bola kabar offisial maupun kepercayaan artinya akan mempengaruhi dynamic tim. Sementara itu, capaian prestasi pemain lanjutan menjadi detik koridor terbuka bagi masa depan kompetisi. Borneo FC menegaskan bahwa penambahan kontrak jangka panjang bagi dua pemain ini adalah salah satu hasil kerja keras, hasil kerja tim, dan semangat belajar di dalam klub. Urgensi pengumuman ini untuk menyiapkan keunggulan klub dalam kompetisi masa depan menjadi sorotan utama.

Menyesuaikannya dengan dinamika strategi klub, pengumuman ini menunjukkan bahwa Borneo FC tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme serta ketulusan untuk mencapai target 2029. Melalui pendekatan tersebut, klub mungkin berharap dapat menahan pemain kunci, menjaga stabilitas tatanan tim, dan memperkuat daya saing dalam kompetisi domestik sebelum menantang peluang di level internasional. Dengan kata lain, Borneo FC kembangsketakan karir mereka namun memiliki rencana kelulusan baru.

Dengan semua hal yang telah dipertebal, Borneo FC terus menekankan pentingnya koherensi antara pemain inti dan tenaga kerja yang mendukung, sekalipun formal agreements telah terikat kontrak. Keterangan selengkapnya dan rise kepercayaan di stadion Samarinda lantaran kinerja ketinggian dua pemain ini menambah warisan sejarah klub yang mendalam di liga domestik Indonesia. Strategi dan arah ini memberi harapan bahwa Borneo FC akan tetap menunjukkan konsistensi dalam jangka panjang dan menyiapkan watak baru untuk menambah rekor klub.





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Borneo FC Nadeo Rivaldo Pakpahan Kontrak Panjang Liga 1

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