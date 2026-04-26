Borneo FC Menyamai Persib di Puncak Klasemen, Lefundes: Bukan Tim Musiman

Borneo FC berhasil menyamai poin Persib Bandung di puncak klasemen Liga 1 setelah meraih kemenangan penting dalam perburuan gelar Super League. Pelatih Fabio Lefundes menegaskan bahwa timnya bukanlah tim musiman yang hanya bersinar di akhir kompetisi, melainkan memiliki kinerja konsisten sepanjang musim.

Dengan koleksi 66 poin, Borneo FC kini berada di posisi yang sama dengan Persib Bandung, dan Lefundes menyatakan bahwa motivasi tim telah dijaga sejak 9 Agustus, tanpa pernah keluar dari tiga besar klasemen. Ia juga menyebutkan bahwa keseimbangan permainan menjadi kunci keberhasilan timnya musim ini, dengan dua pemain masuk daftar top skor, menjadi tim paling banyak mencetak gol, dan memiliki pemain dengan assist terbanyak.

Selain itu, kualitas individu pemain seperti Nadeo Argawinata, Mariano Peralta, dan Rivaldo juga menjadi faktor penting dalam prestasi tim. Dengan lima pertandingan tersisa, Borneo FC berada dalam posisi ideal untuk terus menekan Persib dalam perebutan gelar juara. Lefundes optimis bahwa jika timnya mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim, peluang meraih gelar juara akan terbuka lebar. Di sisi lain, pertemuan antara Borneo FC dan Persib Bandung selalu menjadi sorotan karena intensitas persaingan dan dukungan suporter kedua tim.

Marcos Santos, salah satu pemain Borneo FC, mengaku menghargai atmosfer damai yang diciptakan oleh Bobotoh dan Aremania dalam setiap pertandingan. Ia menambahkan bahwa dukungan dari suporter kedua tim sangat membantu dalam menciptakan suasana positif di lapangan. Dengan performa yang stabil dan dukungan dari seluruh pihak, Borneo FC siap menghadapi tantangan terakhir dalam perburuan gelar Liga 1 musim ini





