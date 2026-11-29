Borneo FC berhasil bangkit dari defisit 0-1 untuk mengalahkan Persik Kediri 3-2 di BRI Super League, mengamankan poin penting di Stadion Segiri.

Borneo FC meraih kemenangan dramatis dengan skor akhir 3-2 atas Persik Kediri dalam laga BRI Super League 2026/2027 yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu, 28 November 2026. Tim berjuluk Pesut Etam mampu membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 0-1 pada babak pertama, membuktikan ketangguhan mental di hadapan pendukung sendiri.

Reaksi Cepat Persik Kediri dan Gol Zanadin Fariz

Sebagai tuan rumah, Borneo FC justru dikejutkan oleh serangan cepat lawan di awal pertandingan. Pada menit ke-7, gelandang Persik Kediri Zanadin Fariz membobol gawang yang dikawal oleh Kadú untuk memberikan keunggulan 1-0. Gol awal ini sempat ditinjau melalui Video Assistant Referee atau VAR sebelum akhirnya disahkan oleh wasit, memantapkan posisi Macan Putih di depan skor.

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Pertengahan babak pertama menunjukkan upaya bangkit Borneo FC. Pada menit ke-12, Tim Pesut Etam sempat menyamakan kedudukan setelah bola bersarang di gawang kiper Andhika Ramadhani. Namun, keputusan wasit untuk menganulir gol tersebut usai peninjauan tayangan ulang VAR menjaga keunggulan Persik Kediri tetap stabil hingga peluit istirahat berbunyi.

Substitusi Ruben Rubio dan Van Basty Sousa Memicu Kebangkitan

Pejabat kepelatihan Borneo FC mengambil keputusan taktis krusial di penghujung babak pertama. Pelatih memasukkan Ruben Rubio Huesca dan Van Basty Sousa pada menit ke-45, menggantikan Arthur de Moura dan Ikhsan Zikrak. Perubahan formasi ini memberikan dampak instan yang mengubah dinamika permainan babak kedua.

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Hanya satu menit setelah babak kedua dimulai, bek Amar Rayhan Brkic mencetak gol penyeimbang bagi Borneo FC. Skor berubah menjadi 1-1, menandai dimulainya momentum kebangkitan tim tuan rumah di Stadion Segiri. Konsistensi permainan Borneo FC terlihat jelas saat mereka menekan tekanan tinggi pada lini pertahanan Persik Kediri.

Dominasi Juan Villa dan Gol Penalti di Minut 58

Momentum positif Borneo FC berlanjut pesat pada menit ke-58. Tim memperoleh hadiah tendangan penalti yang dieksekusi dengan presisi oleh Juan Villa. Eksekusi sempurna ini membalikkan keadaan menjadi 2-1, menempatkan Pesut Etam di posisi unggul dan menekan psikologis lawan. Prestasi Villa menjadi titik balik utama dalam pertandingan sengit tersebut.

Persik Kediri merespons ketertinggalan dengan strategi agresif. Pada menit ke-62 hingga ke-63, Tim Macan Putih melakukan pergantian pemain sekaligus dengan memasukkan Althaf Indie, Ernesto Gómez, dan Jose Enrique Rodriguez. Strategi ini membuahkan hasil pada menit ke-66 ketika Ernesto Gómez berhasil menyamakan skor menjadi 2-2, mengembalikan ketegangan di lapangan hijau.

Brillianse Juan Villa dan Kemenangan Akhir Borneo FC

Pertandingan memasuki fase dramatis lima belas menit waktu normal berakhir. Pada menit ke-78, Juan Villa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pencapaian brace ini memungkinkan Borneo FC kembali unggul 3-2, memberikan harapan besar akan tiga poin penuh di hadapan ribuan suporter.

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Drama berlanjut pada menit ke-85 ketika wasit sempat menunjuk titik penalti bagi Persik Kediri. Namun, keputusan tersebut dibatalkan setelah peninjauan VAR, menjaga keunggulan Borneo FC tetap aman. Wasit juga mengeluarkan kartu kuning kepada dua pemain Persik, Imanol García pada menit ke-86 dan Park Jun-heong pada menit ke-90+1, untuk meredam intensitas fisik pertandingan.

Dampak Klasemen dan Respons Terhadap Kekalahan Sebelumnya

Kemenangan ini menjadi penawar kekecewaan publik Samarinda. Sebelumnya, Borneo FC mengalami kekalahan kandang saat menjamu Persita Tangerang pada Kamis, 26 November 2026, dengan skor 2-3 akibat gol telat Rayco Rodríguez. Poin dari laga kontra Persik Kediri ini sangat krusial untuk moraal tim.

Dengan tambahan tiga poin, Borneo FC tetap bertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara BRI Super League 2026/2027. Tim memiliki koleksi 14 poin dari 11 pertandingan, menyamai perolehan poin Persebaya Surabaya dan Garudayaksa FC yang berada di posisi di atas mereka. Sementara Persik Kediri tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 11 poin.