Borneo FC Bekuk Semen Padang 3-0 dan Geser Persib dari Puncak Klasemen

Borneo FC meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Semen Padang dalam laga pekan ke-29 Super League 2025-2026, mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara menyamai poin Persib Bandung.

Pertandingan pekan ke-29 Super League 2025-2026 antara Borneo FC dan Semen Padang di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (25/4/2026) malam, berakhir dengan kemenangan telak 3-0 untuk tuan rumah.

Kemenangan ini tidak hanya menambah pundi-pundi poin Borneo FC, tetapi juga mengantarkan mereka ke puncak klasemen sementara, menyamai perolehan poin Persib Bandung. Sejak awal pertandingan, Borneo FC menunjukkan dominasi dengan inisiatif serangan yang terus menerus. Tekanan tinggi yang mereka bangun membuahkan hasil cepat melalui gol Komang Teguh di menit ke-9, memanfaatkan celah di depan gawang yang dijaga Arthur da Silva. Gol tersebut menjadi penyemangat bagi tim Pesut Etam, dan mereka terus menggempur pertahanan Semen Padang.

Menjelang akhir babak pertama, Kaio Nunes berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-39, membawa Borneo FC menutup babak pertama dengan skor meyakinkan 2-0. Babak kedua tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam dominasi Borneo FC. Pertahanan solid yang mereka tampilkan membuat Semen Padang kesulitan untuk mengembangkan permainan dan menciptakan peluang berbahaya. Borneo FC terus mengontrol jalannya pertandingan, dan pada akhirnya berhasil mencetak gol ketiga, semakin memperlebar keunggulan mereka.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Borneo FC dalam persaingan menuju gelar juara Super League. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengungkapkan kegembiraannya atas hasil positif ini dan menekankan pentingnya pertandingan ini untuk mengejar Persib Bandung yang sebelumnya berada di puncak klasemen. Ia menyatakan bahwa timnya akan terus berjuang hingga akhir musim untuk meraih posisi terbaik dan mengincar posisi pertama. Lebih lanjut, Lefundes menyoroti pentingnya menjaga momentum positif dan terus meningkatkan performa tim.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang telah memberikan yang terbaik di lapangan. Selain performa gemilang Borneo FC, pertandingan ini juga menarik perhatian karena minimnya pengecekan VAR (Video Assistant Referee) terhadap gol-gol yang tercipta. Hal ini berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang seringkali diwarnai dengan tinjauan VAR. Meskipun demikian, Fabio Lefundes menilai hal tersebut sebagai bagian wajar dari sepak bola modern.

Ia menjelaskan bahwa pengecekan VAR dilakukan jika terdapat kemungkinan offside atau keraguan mengenai pelanggaran. Untungnya, menurutnya, gol-gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut disahkan, menunjukkan bahwa keputusan wasit sudah tepat. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Borneo FC untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dan memperkuat posisinya di puncak klasemen. Dengan semangat juang yang tinggi dan performa yang konsisten, Borneo FC bertekad untuk meraih gelar juara Super League 2025-2026.

Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi yang tepat, dan dukungan dari para penggemar dapat membawa tim meraih kesuksesan. Borneo FC kini memiliki 66 poin, sama dengan Persib Bandung, dan menempati posisi puncak klasemen berkat selisih gol yang lebih baik. Pertarungan sengit untuk gelar juara diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir musim





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borneo FC Semen Padang Super League 2025-2026 Sepak Bola Klasemen

United States Latest News, United States Headlines

