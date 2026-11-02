Bootcamp Pertamuda Seed & Scale 2026 Resmi Dimulai di Bali

PT Pertamina menggelar final bootcamp Pertamuda Seed & Scale 2026 bagi 60 peserta pilihan. Kegiatan ini berlangsung 1-6 November di Bali untuk mengasah bisnis startup energi.

PT Pertamina (Persero) telah resmi menggelar babak akhir dari program bootcamp bagi enam puluh peserta Pertamuda Seed & Scale 2026. Rangkaian acara intensif ini diselenggarakan secara luring dengan durasi lima hari, dimulai pada tanggal satu November dan berakhir pada enam November dua ribu dua puluh enam. Lokasi penyelenggaraan kegiatan yang strategis ini berada di kawasan hotel The Patra Bali yang berlokasi di provinsi Bali.

Seleksi Ketat Peserta Bootcamp

Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan krusial dan penting dalam perjalanan panjang para calon entrepreneur muda Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ide-ide brilian serta model bisnis yang mereka miliki menjadi solusi inovatif yang memiliki potensi keberlanjutan tinggi di masa depan. Dari ribuan pendaftar, keenam puluh peserta yang hadir saat ini merupakan talenta muda terpilih yang telah berhasil melewati serangkaian proses seleksi yang sangat ketat. Proses seleksi tersebut mencakup tahap kurasi awal hingga presentasi elevator pitch yang menantang kemampuan komunikasi bisnis mereka.

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Kompetisi ini membagi keenam puluh peserta ke dalam dua kategori utama yang seimbang. Kategori pertama adalah Early Stage Startup yang diikuti oleh tiga puluh peserta. Kategori kedua adalah Energy Founder yang juga diikuti oleh tiga puluh peserta lainnya. Dalam kategori Energy Founder, para peserta lebih lanjut dibagi ke dalam dua subkategori khusus. Subkategori tersebut adalah Energy Future yang berfokus pada inovasi masa depan dan Energy Optimization yang berfokus pada efisiensi energi.

Latar belakang akademik para peserta sangat beragam dan berkualitas tinggi. Mereka berasal dari dua puluh tiga perguruan tinggi ternama di Indonesia yang tersebar luas di delapan provinsi berbeda. Selain dari dalam negeri, peserta juga mencakup perwakilan dari perguruan tinggi luar negeri. Negara-negara yang diwakili dalam program ini meliputi Jepang dan Kanada, menunjukkan cakupan internasional dari program tersebut.

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Penguatan Kapasitas Wirausaha

Muhammad Baron yang menjabat sebagai Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) memberikan pernyataan resmi mengenai tujuan utama dari bootcamp ini. Ia menegaskan bahwa struktur bootcamp ini dirancang secara khusus untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan para peserta. Tujuannya agar bisnis yang mereka jalankan semakin matang, semakin tangguh menghadapi tantangan, dan semakin kompetitif di kancah persaingan global. Pernyataan ini menunjukkan komitmen strategis Pertamina dalam mencetak pemimpin bisnis baru.

Baron menyampaikan apresiasi dan selamat kepada peserta yang telah berhasil lolos mencapai tahap final ini. Ia menekankan bahwa perjalanan panjang yang telah mereka lalui melalui seleksi ketat merupakan langkah awal yang sangat penting. Langkah ini bertujuan untuk membawa ide dan inovasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Melalui program Pertamuda, Pertamina berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk belajar hal baru secara mendalam.

Harapan lainnya adalah para peserta dapat mempertajam strategi bisnis mereka secara lebih terukur dan sistematis. Selain itu, membangun kepercayaan diri sebagai entrepreneur muda yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat dan industri juga menjadi fokus. Solusi-solusi yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif.

Program Intensif dan Pendampingan Investor

Selama lima hari ke depan di Bali, para peserta tidak sekadar dikarantina atau menunggu hasil. Mereka justru digembleng secara intensif melalui berbagai sesi pelatihan bergengsi. Sesi-sesi tersebut meliputi bootcamp intensif, demo day untuk mempresentasikan kemajuan, hingga business matching eksklusif. Kesempatan bisnis ini berlangsung bersama dua puluh investor ternama yang siap menanamkan modal atau memberikan pendampingan.

Puncak dari kompetisi ini akan tersaji saat babak final pitch yang akan dilaksanakan setelah program selesai. Dalam babak ini, para peserta akan mempresentasikan proposal bisnis mereka di hadapan dewan juri yang kompeten. Mereka akan saling bersaing memperebutkan mahkota juara Pertamuda Seed and Scale 2026. Kemenangan dalam ajang ini bukan hanya soal gelar, tetapi juga akses ke jaringan dan pendanaan yang lebih luas.

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Bagi peserta yang belum lolos ke tahap Top Tiga puluh dalam penilaian akhir, tetap terdapat kesempatan berkembang. Mereka mendapatkan ruang untuk berkembang melalui sesi kolaboratif yang dinamai Sprint Collaborative Challenge. Ajang ini dirancang sebagai magnet untuk membangun koneksi dengan jejaring kelas dunia yang sangat luas. Pertemuan antara talenta dari berbagai latar belakang kampus domestik dan internasional terbukti sangat memperkaya pertukaran gagasan.

Dampak Ekosistem Kewirausahaan

Kemunculan kolaborasi lintas batas dan perluasan perspektif bisnis masa depan adalah hasil nyata dari pertemuan ini. Pertamuda Seed & Scale 2026 bukan sekadar kompetisi biasa yang berorientasi pada hadiah materi semata. Program ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kuat Pertamina dalam merajut ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pemain, baik pemenang maupun peserta lainnya, mendapatkan nilai tambah.

Dukungan penuh dari Pertamina diberikan secara end-to-end kepada seluruh peserta program. Dukungan tersebut dimulai dari mentoring personal, pengembangan kapasitas keterampilan, hingga perluasan jejaring bisnis global. Akses terhadap pendanaan strategis juga menjadi salah satu manfaat utama yang ditawarkan. Melalui langkah konsisten seperti ini, Pertamina optimis dapat terus melahirkan generasi wirausahawan muda yang andal.

Generasi ini diharapkan mampu mengubah gagasan sederhana menjadi inovasi teknologi yang berdampak besar. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menyulap inovasi menjadi bisnis yang bernilai tinggi secara ekonomi. Hal ini akan membantu menggerakkan roda ekonomi berkelanjutan di Indonesia secara signifikan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara sektor energi dan startup dapat menciptakan nilai tambah bagi bangsa.