BookCabin Travel Fair 2026 Hadir di Empat Kota Besar Indonesia

BookCabin Travel Fair 2026 hadir di Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Medan dengan promo tiket, cashback hingga Rp1 juta, serta jadwal terbang yang fleksibel. Rangkaian acara ini dimulai dari Mall Ratu Indah, Makassar, pada 29--31 Mei 2026, kemudian berlanjut di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 5--7 Juni 2026.

BookCabin Travel Fair 2026 hadir di Makassar , Jakarta , Surabaya , dan Medan dengan promo tiket , cashback hingga Rp1 juta, serta jadwal terbang yang fleksibel. Rangkaian acara ini dimulai dari Mall Ratu Indah, Makassar , pada 29--31 Mei 2026, kemudian berlanjut di Mall Kota Kasablanka, Jakarta , pada 5--7 Juni 2026.

Selanjutnya, pammeran perjalanan itu akan menyambangi Tunjungan Plaza, Surabaya, pada 12--14 Juni 2026, dan ditutup di Medan pada 19--21 Juni 2026. Corporate Communications Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan bahwa travel fair ini tidak hanya menawarkan promo perjalanan, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk menentukan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan masing-masing. Masyarakat dapat memanfaatkan promo yang tersedia untuk merencanakan perjalanan wisata, kunjungan keluarga, perjalanan bisnis, maupun ibadah sesuai jadwal yang mereka inginkan.

Jadi, tidak harus langsung berangkat pada saat travel fair berlangsung. Melalui penyelenggaraan di empat kota besar, BookCabin ingin mendekatkan akses layanan perjalanan kepada masyarakat di berbagai wilayah sekaligus menjawab tingginya kebutuhan mobilitas menjelang musim libur sekolah. Selain menawarkan tiket penerbangan domestik dan internasional dengan harga khusus, BookCabin Travel Fair juga menghadirkan cashback Cabin Points hingga Rp1 juta. Penawaran lainnya adalah merchandise, promo eSIM untuk perjalanan internasional, serta paket umrah dari mitra perjalanan terpercaya.

Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Medan dipilih karena menjadi pusat konektivitas perjalanan di berbagai wilayah Indonesia. Keempat kota tersebut menjadi pusat konektivitas yang menghubungkan perjalanan domestik maupun internasional melalui jaringan penerbangan Lion Group. Public Relations BookCabin, Sindy Basoni Natalia Panjaitan, menjelaskan bahwa pemilihan empat kota tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas. Danang Mandala Prihantoro menegaskan pelanggan dapat memanfaatkan promo BookCabin Travel Fair dengan periode terbang yang fleksibel sesuai kebutuhan.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan dalam BookCabin Travel Fair 2026 adalah fleksibilitas periode penerbangan. Pelanggan yang membeli tiket selama pameran dapat menentukan waktu keberangkatan sesuai ketersediaan kursi pada sistem reservasi maskapai. Danang menolak menyebutkan batas periode terbang spesifik yang ditawarkan selama travel fair berlangsung. Kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan beberapa bulan ke depan.

Dengan membeli tiket saat promo berlangsung, pelanggan dapat mengamankan harga yang lebih kompetitif tanpa harus langsung melakukan perjalanan dalam waktu dekat. Tujuan kami memberikan fleksibilitas ini agar pelanggan bisa menyesuaikan perjalanan dengan agenda masing-masing, baik untuk liburan sekolah, kebutuhan bisnis, kunjungan keluarga, maupun ibadah. Menjelang musim liburan sekolah, sejumlah destinasi wisata diperkirakan menjadi pilihan utama pelanggan, seperti Yogyakarta, Malang, Denpasar, Lombok, dan Labuan Bajo.

Sementara, rute-rute yang banyak dipilih untuk kunjungan keluarga dan perjalanan antarkota adalah Semarang, Surabaya, Makassar, Pontianak, Padang, Palembang, dan Batam. Danang menjelaskan bahwa jaringan domestik Lion Group saat ini menjangkau lebih dari 70 kota tujuan di Indonesia. Selain melayani kota-kota besar, jaringan tersebut juga menghubungkan sejumlah wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru





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