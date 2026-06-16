Bongkar Skandal Korupsi MBG: Motor Seharga Rp 1 Triliun dan Pemasok yang Belum Dibayar

KompasTV investigasi ekspos korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk temuan 21.801 unit motor dengan nilai Rp 1 triliun dan kesulitan finansial pemasok yang belum menerima pembayaran dari negara. Laporan ini juga mengungkap dugaan keterlibatan nama-nama besar dan konflik kepentingan melalui ratusan yayasan mitra.

Dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) kembali mencuat setelah eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana , bersama dua eks wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta dua pihak swasta lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam proses hukum yang masih berjalan, Sony Sonjaya mengungkapkan adanya puluhan nama besar yang diduga terlibat dalam kasus ini. Jurnalis KompasTV, Dipo Nurbahagia, menelusuri langsung Kawasan Industri Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk menginvestigasi keberadaan 21.801 unit motor MBG dengan nilai pengadaan sekitar Rp 1 triliun, yang diduga menjadi salah satu temuan korupsi di BGN. Laporannya mengungkapkan kondisi dan nasib aset negara yang menelan anggaran besar tersebut.

Fakta mengejutkan lainnya ditemukan saat mendatangi kantor BGN dan bertemu sejumlah pemasok dapur MBG dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang mengaku belum menerima pembayaran atas barang yang telah disalurkan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengapa masih ada pemasok yang belum dibayar di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan negara. Lebih jauh, jauh sebelum kasus ini terkuak, Indonesia Corruption Watch (ICW) telah mendeteksi ratusan yayasan mitra MBG yang diduga memiliki keterkaitan dengan orang-orang dekat pejabat.

Bersama Ketua Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, Dipo juga membedah dugaan konflik kepentingan yang menggelayuti pelaksanaan program MBG. Investigasi ini disajikan dalam Dipo Investigasi episode Bongkar Skandal Korupsi MBG yang tayang Senin, 15 Juni 2026 pukul 20.30 WIB di KompasTV





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MBG Korupsi Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya Dadan Hindayana Pemasok Aset Negara Indonesia Corruption Watch Konflik Kepentingan Yayasan Mitra

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