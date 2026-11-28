Ledakan di sekolah SMP Kunar Afghanistan pada 28 November 2026 menewaskan tujuh orang dan melukai 97 siswa. Polisi tengah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

Sebanyak tujuh orang tewas dan 97 lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di Provinsi Kunar, Afghanistan, pada hari Sabtu, 28 November 2026. Insiden tragis ini menimpa para siswa yang berada di lokasi kejadian sekitar pukul 10.00 waktu setempat, menyoroti kembali kerentanan fasilitas pendidikan di negara tersebut. Kepala Kepolisian Provinsi Kunar, Farid Dehqan, mengonfirmasi jumlah korban jiwa dan luka-luka dalam laporan resmi awal mereka. Hingga saat ini, belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden berbahaya tersebut.

Mekanisme dan Lokasi Ledakan di Kunar

Farid Dehqan, juru bicara kepolisian wilayah Kunar, memberikan rincian bahwa letupan terjadi di sebuah institusi pendidikan di kawasan Andar Ser. Korban utama insiden ini adalah para pelajar yang sedang beraktivitas di dalam atau di sekitar sekolah saat bom meledak. Jumlah korban luka yang mencapai 97 orang menunjukkan skala keparahan ledakan yang cukup luas di area sekolah tersebut. Pihak berwenang masih mengumpulkan bukti fisik di lokasi untuk memahami mekanisme pemicu ledakan yang terjadi.

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Laporan awal kepolisian menyebutkan bahwa detail identitas dan usia spesifik para korban belum dipublikasikan secara lengkap. Tim medis dan tanggap darurat kemungkinan besar bekerja keras untuk menangani puluhan siswa yang terluka di tempat kejadian. Informasi mengenai kondisi terkini para korban luka juga masih dalam tahap pendataan oleh pihak berwenang. Proses identifikasi korban kemungkinan akan memakan waktu mengingat kerumunan massa dan kekacauan pasca-ledakan.

Sumber Ledakan dan Investigasi Polisi

Pihak berwenang hingga kini belum dapat memastikan apakah ledakan tersebut disebabkan oleh serangan teroris, kecelakaan, atau faktor lainnya. Investigasi mendalam sedang dilakukan oleh tim forensik dan petugas kepolisian untuk melacak asal-usul bahan peledak atau sumber ledakan. Belum ada klaim resmi dari kelompok militan mana pun yang menyatakan diri bertanggung jawab atas aksi di Kunar. Kelemahan keamanan di area Andar Ser mungkin menjadi salah satu faktor yang memungkinkan insiden ini terjadi.

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Kasus ini menambah daftar panjang kejadian buruk yang melibatkan fasilitas pendidikan di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir. Anak-anak dan sekolah sering kali menjadi sasaran kekerasan dalam konflik yang berlangsung di berbagai wilayah negara. Namun, belum ada bukti konkluden yang menghubungkan ledakan terbaru di Provinsi Kunar dengan serangan-serangan sebelumnya di Kabul. Polisi tetap berfokus pada pencarian tersangka dan alat bukti untuk membangun kasus hukum yang kuat.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Insiden di sekolah Kunar ini pasti menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga para korban dan komunitas sekitar. Masyarakat Afghanistan sangat khawatir dengan meningkatnya target terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan mereka. Langkah pengamanan tambahan kemungkinan besar akan diterapkan di sekolah-sekolah lain di wilayah Kunar dan sekitarnya. Pemerintah daerah dan pihak kepolisian mungkin akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas strategi pencegahan serangan serupa.

Peristiwa ini juga memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem keamanan di fasilitas publik. Warga berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai keamanan belajar bagi anak-anak mereka. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menangkap pelaku di balik ledakan mematikan ini. Dunia internasional kemungkinan akan memantau perkembangan investigasi dan memberikan dukungan kemanusiaan bagi para korban.