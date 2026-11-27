Bologna berakhir imbang 0-0 saat bermain tandang melawan Venezia di Serie A. Gol yang dicetak Venezia dianulir wasit karena offside dalam laga sengit di Stadion Pier Luigi Penzo.

Bologna dan Venezia menjalani laga ketat yang berakhir tanpa gol di ajang Serie A Italia pada Jumat (27/11/2026). Kedua tim ini berbagi poin dalam pertandingan pekan ke-13 yang diselenggarakan di Stadion Pier Luigi Penzo, Venezia, Italia. Hasil imbang ini menjadi hasil yang kecewa bagi Bologna yang berusaha meraih kemenangan penuh di kandang lawan.

Mekanisme Permainan dan Rekor Skor Serie A

Venezia memulai permainan dengan tekanan awal yang menciptakan peluang melalui John Yeboah. Namun, tembakan tajam dari pemain depan tersebut dapat digagalkan oleh penjaga gawang Bologna Lukasz Skorupski. Di sisi lain, Bologna juga memiliki kesempatan untuk memimpin melalui sundulan Arthur Theate, namun bola tetap diamankan oleh penjaga gawang Venezia Filip Stankovic. Di babak kedua, Bologna mengambil inisiatif serangan melalui Nicolo Casale, namun upaya tersebut kembali gagal menerobos pertahanan Venezia.

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Kontroversi Gol Venezia dan Reaksi wasit

Momen paling krusial terjadi saat tuan rumah Venezia sempat membobol gawang Bologna melalui Redouane Halhal. Akan tetapi, wasit langsung menganulir gol tersebut setelah meninjau tayangan ulang menggunakan asisten wasit video atau VAR karena dinyatakan offside. Keputusan ini menjadi titik balik yang mencegah Venezia memimpin skor dan memaksa permainan kembali seimbang di tengah lapangan.

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Dampak Klasemen dan Posisi Tim di Liga

Kehilangan tiga poin dalam pertandingan ini memberikan dampak signifikan bagi tabel klasemen Serie A Italia. Hasil imbang tanpa gol tersebut membuat Bologna hanya mengoleksi 19 poin dari 13 pertandingan yang telah mereka jalani. Sementara itu, Venezia berada di posisi yang lebih sulit dengan hanya mengumpulkan tujuh poin dari jumlah laga yang sama di kompetisi yang sama.

Upaya Serangan Tambahan dan Peluang Terbuang

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus mencari celah untuk memenangkan laga. Venezia mendapat peluang kedua melalui sundulan Antoine Hainaut yang cukup berbahaya, namun bola membentur tiang kiri gawang Bologna. Hingga peluit panjang berbunyi menandakan berakhirnya pertandingan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kedua penjaga gawang tampil prima dalam menjaga gawang tim masing-masing dari berbagai ancaman serangan.