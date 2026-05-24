Bolivia: President Rodrigo Prajto Aprends Cabinet, Defends Violence Comments

President Rodrigo Paz announces cabinet reshuffle, defends comments on violence, sparks diplomatic tensions with Colombia. Meanwhile, violence and health crisis in economic meltdown nation with fuel and dollar shortages persist.

Bolivia memasuki fase politik paling bergejolak dalam beberapa tahun terakhir setelah gelombang demonstrasi besar yang memblokade jalan-jalan utama di seluruh negeri berubah menjadi bentrokan terbuka antara massa dan aparat keamanan di ibu kota La Paz.

Krisis yang telah memasuki pekan kedua itu menjadi ujian terbesar bagi Presiden Rodrigo Paz Pereira yang baru enam bulan berkuasa sejak mengakhiri hampir dua dekade dominasi pemerintahan kiri Movimiento al Socialismo (Mas). Jalan-jalan di pusat La Paz berubah menjadi arena bentrokan antara polisi antihuru-hara dan para demonstran yang menuntut pengunduran diri pemerintah.

Krisis tersebut juga berkembang menjadi konflik diplomatik regional setelah Bolivia mengusir duta besar Kolombia akibat komentar Presiden Kolombia Gustavo Petro yang menuding pemerintahan Paz Pereira sebagai boneka Amerika Serikat (AS). Di tengah tekanan yang terus membesar, Paz Pereira mengumumkan akan melakukan perombakan kabinet. Namun ia menegaskan tidak akan membuka dialog dengan kelompok yang terlibat aksi kekerasan.

Presiden juga mengumumkan pembentukan"dewan ekonomi dan sosial" untuk membentuk semacam"pemerintahan bersama" yang melibatkan kelompok masyarakat adat, petani, penambang, dan pekerja lain yang turun ke jalan dalam proses pengambilan keputusan





