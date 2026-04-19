Bojan Hodak Tegaskan Semua Laga Sisa Persib Sulit, Abaikan Persepsi Jadwal Lebih Berat

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membantah klaim bahwa timnya memiliki jadwal yang lebih berat di sisa kompetisi BRI Super League 2025/2026. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tingkat kesulitan yang sama dan potensi kejutan selalu ada.

Pelatih Persib Bandung , Bojan Hodak , secara tegas menolak anggapan yang beredar bahwa timnya akan menghadapi lawan yang lebih berat pada sisa pertandingan kompetisi BRI Super League musim 2025/2026. Hodak menekankan bahwa semua pertandingan yang tersisa bagi skuad Maung Bandung memiliki tingkat kesulitan yang sama, dan pandangan bahwa jadwal Persib lebih berat dibandingkan pesaingnya adalah persepsi yang tidak akurat.

Ia berargumen bahwa karakteristik kompetisi BRI Super League musim ini menunjukkan bahwa seluruh tim peserta memiliki potensi untuk saling mengalahkan, terlepas dari posisi mereka di klasemen sementara. Hal ini berarti tidak ada pertandingan yang bisa dianggap remeh, bahkan oleh tim-tim yang saat ini berada di papan atas. Bojan Hodak, yang merupakan pelatih asal Kroasia, menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak hanya Persib yang akan menghadapi laga-laga berat. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa para pesaing utama Persib di papan atas klasemen, seperti Borneo FC dan Persija Jakarta, juga akan menghadapi tantangan serupa di sisa musim. Saat ini, kompetisi BRI Super League 2025/2026 telah memasuki pekan ke-27, dan Persib masih memiliki tujuh pertandingan tersisa untuk mengarungi sisa musim ini. Tujuh duel krusial tersebut akan melibatkan pertemuan melawan Dewa United, Arema FC, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan terakhir Persijap Jepara. Hodak menegaskan pandangannya dengan lugas, "Menurut saya semua pertandingan itu sulit. Di liga ini tidak ada tim yang bisa dibilang mudah." Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya bahwa setiap laga adalah sebuah ujian yang memerlukan persiapan matang dan fokus penuh. Lebih lanjut, Hodak menguraikan bahwa satu-satunya tim yang saat ini menunjukkan performa yang kurang stabil adalah PSBS Biak. Menurut pengamatannya, penurunan performa PSBS Biak kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor internal, seperti masalah penggajian pemain dan isu-isu lainnya yang mempengaruhi kondisi tim secara keseluruhan. Namun, untuk tim-tim peserta kompetisi BRI Super League lainnya, menjelang akhir musim 2025/2026, mereka semua masih memiliki kapasitas untuk saling mengalahkan. Kondisi ini yang membuat Bojan Hodak tidak sependapat dengan pandangan bahwa Persib memiliki jadwal pertandingan yang secara inheren lebih berat jika dibandingkan dengan jadwal yang akan dihadapi oleh Borneo FC dan Persija Jakarta. "Jadi menurut saya tim mana pun, bahkan dari papan bawah, bisa mengalahkan tim di atas," tegas Hodak. Ia melanjutkan, "Semua tim punya laga yang berat, jadi kami harus fokus satu per satu pertandingan." Pelatih yang berhasil membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back ini menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan yang akan dihadapi, tanpa terpengaruh oleh perbandingan jadwal dengan tim lain. Saat ini, fokus utama skuad Maung Bandung adalah persiapan diri untuk menghadapi laga terdekat mereka di BRI Super League 2025/2026 melawan Dewa United. Persiapan yang matang dan mentalitas juang yang kuat akan menjadi kunci bagi Persib untuk meraih hasil maksimal di setiap sisa pertandingan yang ada





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Bojan Hodak BRI Super League Liga Indonesia Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

