Bojan Hodak Tak Percaya Dewa United Berkutat di Papan Tengah, Persib Bandung Siap Hadapi Laga Krusial

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan keheranannya terhadap posisi Dewa United yang berada di papan tengah klasemen Super League 2025/2026, mengingat kualitas skuad yang dimiliki tim tersebut. Jelang pertemuan krusial di pekan ke-28, Hodak memastikan Persib telah melakukan persiapan matang meski tanpa Patricio Marticardi yang terkena akumulasi kartu merah.

Pelatih Persib Bandung , Bojan Hodak , tak ragu melontarkan pujian setinggi langit kepada calon lawan timnya, Dewa United . Menurut Hodak, Dewa United merupakan lawan yang sangat berat untuk dihadapi. Ia mengakui bahwa tim kebanggaan Kota Bandung itu harus ekstra waspada. Bojan Hodak mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas materi pemain yang dimiliki Dewa United .

Ia menilai bahwa para pemain yang ada di skuad Dewa United memiliki kemampuan individu yang mumpuni, serta dapat memberikan ancaman serius bagi pertahanan siapapun lawan yang dihadapi. Namun, di balik kekaguman itu, terselip rasa heran dan kebingungan dalam benak pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan Hodak merasa tidak habis pikir mengapa tim dengan kualitas pemain seperti Dewa United justru saat ini harus berkutat di papan tengah klasemen Super League 2025/2026. Ia menilai posisi tersebut tidak sesuai dengan potensi dan kapabilitas yang seharusnya dimiliki oleh Dewa United. Pertanyaan ini tentunya menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi Bojan Hodak dan tim pelatih Persib Bandung dalam mempersiapkan strategi menghadapi laga mendatang. Persib Bandung dijadwalkan akan berhadapan langsung dengan Dewa United dalam sebuah laga yang diprediksi akan berlangsung sengit pada pekan ke-28 Super League 2025/2026. Pertandingan penting ini akan digelar di markas Dewa United, tepatnya di Banten Internasional Stadium (BIS), yang berlokasi di Banten. Laga yang dijadwalkan pada hari Senin, 20 April 2026, ini memegang peranan yang sangat krusial bagi Maung Bandung. Kemenangan dalam pertandingan ini menjadi imperatif jika Persib Bandung ingin terus menjaga asa untuk keluar sebagai juara Super League musim ini. Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen sementara dengan raihan poin yang mengesankan, yaitu 64 poin. Namun, keunggulan tersebut tidaklah cukup nyaman. Persib Bandung hanya unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC, yang saat ini menempati posisi kedua klasemen. Jarak empat poin bisa terkikis dengan cepat jika Persib Bandung terpeleset dalam beberapa pertandingan sisa. Oleh karena itu, kemenangan atas Dewa United bukan hanya sekadar tambahan tiga poin, melainkan sebuah keharusan untuk mempertahankan posisi puncak dan semakin mendekatkan diri pada gelar juara. Marc Klok dan seluruh rekan-rekannya di lini serang maupun pertahanan Persib Bandung harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk mengamankan hasil maksimal. Menjelang menghadapi Dewa United di laga yang sarat gengsi ini, Bojan Hodak menyatakan bahwa tim Persib Bandung telah menjalani program persiapan dengan sangat maksimal dan komprehensif. Ia memastikan bahwa seluruh elemen tim, mulai dari para pemain hingga jajaran staf pelatih, telah bekerja keras untuk menghadapi pertandingan ini. Pelatih asal Kroasia ini bahkan memberikan jaminan penuh bahwa seluruh pemain yang ada dalam skuad Persib Bandung saat ini berada dalam kondisi fisik yang prima dan siap tempur sepenuhnya. Tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kesiapan fisik para pemain untuk mengerahkan segala kemampuan terbaik mereka di lapangan hijau. Satu-satunya pengecualian yang ada adalah absensi dari pemain andalan mereka, Patricio Marticardi. Marticardi harus menepi dari lapangan hijau karena terkena sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu merah yang diterimanya pada pertandingan sebelumnya saat Persib Bandung berhadapan dengan Bali United pekan lalu. Meskipun demikian, Bojan Hodak menegaskan bahwa absennya Marticardi tidak akan mengurangi kekuatan tim. Ia yakin bahwa pemain lain yang ada siap mengisi peran tersebut dan memberikan kontribusi positif. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki, Bojan Hodak memastikan bahwa semua pemain lain yang tersedia siap tempur dan akan memberikan perlawanan sengit kepada Dewa United demi meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persib Bandung Dewa United Bojan Hodak Super League 2025/2026 Liga Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Termasuk Bojan Hodak, 5 Pemain Persib Bandung Ini Kontraknya akan Segera BerakhirBerita Termasuk Bojan Hodak, 5 Pemain Persib Bandung Ini Kontraknya akan Segera Berakhir terbaru hari ini 2026-04-17 14:26:25 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Laga Dewa United Vs Persib Tanpa Penonton, Bojan Hodak Kirim Sindiran HalusBojan Hodak mengirim sindiran halus terkait dengan ketidakhadiran penonton dalam laga Dewa United vs Persib Bandung.

Read more »

Menuju Rekor Baru di Persib Bandung, Bojan Hodak Selangkah Lagi Lampaui Indra ThohirPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pertandingan Tanpa Penonton, Bojan Hodak Sebut Jadi Keuntungan Bagi Dewa UnitedPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Bojan Hodak Tegaskan Semua Laga Sisa Persib Sulit, Abaikan Persepsi Jadwal Lebih BeratPelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membantah klaim bahwa timnya memiliki jadwal yang lebih berat di sisa kompetisi BRI Super League 2025/2026. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tingkat kesulitan yang sama dan potensi kejutan selalu ada.

Read more »

Bojan Hodak Bawa Kabar Baik, Persib Bandung Siap Raih Tiga Poin Penuh atas Dewa UnitedBerita Bojan Hodak Bawa Kabar Baik, Persib Bandung Siap Raih Tiga Poin Penuh atas Dewa United terbaru hari ini 2026-04-19 12:10:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »