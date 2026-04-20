Bojan Hodak Kecam Kelengahan Pemain Persib Bandung Saat Ditahan Imbang Dewa United

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti kesalahan individu dan hilangnya konsentrasi pemain yang menyebabkan timnya gagal meraih poin penuh saat bermain imbang melawan Dewa United di pekan ke-28 BRI Super League.

Pelatih kepala Persib Bandung , Bojan Hodak , mengungkapkan kekecewaan mendalam atas performa anak asuhnya saat ditahan imbang 2-2 oleh Dewa United Banten FC dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026. Pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium pada Senin tersebut menyisakan catatan negatif terkait konsentrasi pemain di atas lapangan.

Hodak secara terbuka mengkritik kelengahan lini pertahanan yang membiarkan lawan mencetak gol melalui situasi yang seharusnya dapat diantisipasi dengan mudah. Menurut sang pelatih, gol pembuka Dewa United yang dicetak oleh Alex Martins pada menit ke-24 merupakan bukti nyata hilangnya fokus pemain Persib. Skuad Maung Bandung terlihat pasif karena mengira bola sudah keluar lapangan, namun wasit memutuskan permainan tetap berlanjut, yang akhirnya dimanfaatkan dengan cerdik oleh tim tuan rumah. Masalah tidak berhenti di sana, karena kesalahan individu kembali menghantui Persib pada babak kedua. Pada menit ke-61, kegagalan antisipasi dari Julio Cesar dalam menyapu bola di area pertahanan sendiri justru berujung fatal. Bola yang berhasil dicuri pemain Dewa United sukses dikonversi menjadi gol kedua oleh Ricky Kambuaya, membuat Persib semakin tertekan. Meskipun diuntungkan dengan kartu merah yang diterima Alex Martins pada menit ke-63, Bojan Hodak merasa seharusnya timnya tidak perlu bekerja sekeras itu untuk mengejar ketertinggalan jika saja setiap individu tampil dengan disiplin tinggi sejak menit pertama. Upaya bangkit kemudian membuahkan hasil melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-77 dan sundulan tajam Andrew Jung pada menit ke-86, namun dominasi serangan di menit akhir tetap gagal membuahkan kemenangan bagi sang juara bertahan. Hasil imbang ini memberikan dampak krusial bagi posisi Persib di puncak klasemen sementara. Dengan koleksi 65 poin, jarak antara Maung Bandung dengan pesaing terdekat, Borneo FC, kini terpangkas menjadi hanya dua poin saja setelah Borneo sukses meraih kemenangan di pekan yang sama. Selain itu, Persija Jakarta yang juga memetik hasil positif kini mulai memberikan ancaman dari posisi ketiga dengan selisih tujuh poin. Bojan Hodak menegaskan bahwa meskipun sektor penyerangan menunjukkan agresivitas yang cukup baik untuk membalas ketertinggalan, kelemahan dalam pengambilan keputusan di fase krusial menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebelum menatap laga-laga penentu menuju akhir musim, mengingat setiap poin yang hilang di masa krusial ini akan sangat memengaruhi ambisi Persib dalam mempertahankan gelar juara. Para pemain diminta untuk lebih dewasa dalam membaca situasi di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di sisa pertandingan musim ini





