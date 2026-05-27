Bojan Hodak Analisis Tantangan Persib Bandung Pasca-Juara Liga Tiga Musim Beruntun

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai gelar juara tiga musim beruntun akan membuat timnya menjadi sasaran utama lawan di Super League musim depan. Ia mengakui musim terakhir adalah masa paling berat sepanjang kariernya di klub, namun sukses hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen. Pada musim depan, Hodak akan beralih menjadi penasihat teknis.

Pelatih Persib Bandung , Bojan Hodak , mengingat kembali pencapaianemas tim yang berhasil menyelesaikan musim dengan gelar juara liga untuk ketiga kalinya beruntun. Dia menilai bahwa sukses tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen di dalam klub, mulai dari pemain, manajemen, hingga pendukung.

Namun, di balik kegembiraan, Hodak juga melihat bahwa gelar tersebut akan membuat Persib menjadi sasaran utama para lawan di kompetisi Super League musim depan. Menurutnya, ketika sebuah tim mendominasi kompetisi dalam beberapa tahun berturut-turut, lawan-lawannya akan memiliki motivasi ekstra untuk mengalahkannya. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diterima dan diplomasi dengan baik oleh tim. Hodak berharap Persib dapat terus berkembang meskipun posisi sebagai tim favorit akan membawa tekanan lebih besar.

Hodak juga menceritakan perjalanannya bersama Maung Bandung. Dia mengakui bahwa musim terakhir adalah periode paling berat selama bertahun-tahun menangani klub tersebut. Banyak tantangan datang dari berbagai sisi, baik teknis maupunmentalitas para pemain. Namun, dengan soliditas tim dan dukungan seluruh stakeholder, they managed to achieve the target.

"Ketika saya pertama datang, saya melihat banyak orang baik di klub ini. Begitulah cara kami memenangkan trofi pertama dan kedua," ujarnya. Selain itu, Hodak berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh klub untuk continuemenganjalinya, meskipun pada musim depan ia akan beralih peran sebagai penasihat teknis. Perubahan peran ini dianggapnya sebagai bagian dari evolusi klub yang terus belajar dan beradaptasi.

Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, dia yakin bahwa Persib dapat mempertahankan konsistensi performanya di level kompetisi tertinggi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam sepak bola, tidak ada jaminan bahwa kesuksesan akan terus berlanjut. Yang terpenting adalah menjaga semangat, disiplin, dan fokus terhadap tujuan bersama. Meski verder nothing lebih, dia berharap Persib dapat menjadi klub yang tidak hanya sukses di巅峰 prix, tetapi juga mampu menginspirasi generasi muda untuk berprestasi di kompetisi nasional maupun internasional





