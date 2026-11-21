PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui Bogasari Flour Mills menggelar event kuliner besar di Surabaya pada 19 November 2026 untuk menampilkan inovasi resep terbaru bagi profesional kuliner.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui divisi Bogasari Flour Mills resmi menggelar acara Grand Baking Demo Bogasari 2026. Kegiatan unggulan ini diadakan pada Kamis, 19 November 2026, dengan lokasi penyelenggaraan di Hotel Shangri-La Surabaya. Event tersebut menjadi ajang strategis bagi perusahaan pangan terbesar di Indonesia untuk mempresentasikan inovasi produk dan tren kuliner terkini kepada khalayak luas.

Ekspresi Kreatif Lewat Tema Beyond The Recipe

Kegiatan tersebut mengusung tema utama BEYOND THE RECIPE: Exploring Creativity, Inspiring Possibilities yang dirancang untuk mengubah persepsi industri tentang batas kreativitas. Bogasari Flour Mills secara eksplisit mengajak para pelaku industri dan pecinta kuliner untuk memahami bahwa kreativitas di bidang bakery dan culinary tidak boleh terbatas pada sekadar mengikuti resep standar. Tema ini menjadi fondasi filosofis untuk mendorong para profesional membuka wawasan mereka terhadap kemungkinan baru dalam menciptakan produk makanan.

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Visi tersebut disampaikan dengan harapan agar para peserta dapat melihat bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada penerapan resep yang sudah ada. Dengan tema tersebut, Bogasari ingin memastikan bahwa industri dapat terus berkembang dengan mengeksplorasi kreativitas yang melampaui batasan resep konvensional. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pasar modern yang menuntut variasi dan kebaruan dalam setiap produk pangan.

Pengenalan Delapan Resep Eksklusif dan Demo Langsung

Sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap inovasi, event kali ini memperkenalkan delapan kreasi resep terbaru secara eksklusif kepada para peserta. Delapan resep tersebut didesain untuk mengikuti perkembangan tren serta kebutuhan pasar saat ini, memastikan relevansi produk bagi para profesional di lapangan. Para peserta diberikan akses untuk mempelajari struktur dan teknik pembuatan dari setiap kreasi baru yang diperkenalkan.

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Dari total delapan resep yang diperkenalkan, tiga resep pilihan mendapatkan sorotan khusus dengan adanya demonstrasi langsung di atas panggung utama. Demo tersebut dilakukan oleh empat chef profesional yang ditunjuk khusus untuk memvisualisasikan teknik pembuatan yang rumit dengan presisi tinggi. Kehadiran para chef ini menjadi pusat perhatian karena mereka menjadi jembatan antara konsep resep dan implementasi praktis di dapur.

Pertandingan Skill Antar Chef Profesional Terkemuka

Salah satu sorotan utama demonstrasi adalah penyajian resep Berry Ribbon Crepes yang dibawakan secara bersama oleh Chef Hadi Haudi dan Chef Tisa Ariesta. Keduanya berasal dari Bogasari Baking Center (BBC) yang merupakan pusat pengembangan keahlian kuliner milik perusahaan. Demonstrasi ini menonjolkan teknik pembuatan crepes dengan hiasan berry yang rumit dan memerlukan koordinasi tim yang baik.

Selain itu, Chef Carla Yules menampilkan kreasi Corn & Blueberry Flan Tart yang menggabungkan rasa manis buah blueberry dengan gurihnya jagung. Kreasi ini menunjukkan fleksibilitas dalam memadukan bahan-bahan yang sering kali dipisahkan dalam resep tradisional. Kehadiran Chef Carla Yules memberikan nilai tambah berupa pengalaman luas di dunia hospitality yang diterjemahkan ke dalam sentuhan kuliner yang unik.

Sebagai penutup demonstrasi, Chef Stefani Horison menghadirkan kreasi Baoshifu Bun Floss with Smoked Beef and Cheese Fillings. Resep ini memadukan unsur roti dengan isian daging asap dan keju, serta floss yang khas. Demonstrasi ini membuktikan bahwa bahan-bahan lokal dapat dipadukan dengan teknik dan cita rasa internasional untuk menciptakan produk yang kompetitif di pasar global.