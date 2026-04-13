Bobibos: BBN Inovatif Buatan Indonesia Siap Gantikan Bensin dengan RON 98, Produksi Massal Dimulai di Timor Leste

PT. Inti Sinergi Formula, penemu dan produsen BBN Bobibos, mempresentasikan bahan bakar alternatif pengganti bensin dengan kandungan RON 98 di Kementerian ESDM. Mendapat dukungan dan persetujuan untuk uji jalan, serta penandatanganan PKS untuk produksi massal di Timor Leste.

Penemu dan produsen Bahan Bakar Nabati ( BBN ) Bobibos , yang merupakan akronim dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia (Bos!), telah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bahan bakar alternatif pengganti bensin dengan klaim kandungan RON 98 di hadapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Undangan audiensi pada Senin pagi, 13 April 2026, diperoleh PT. Inti Sinergi Formula, selaku pencipta dan produsen Bobibos , melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas). Pertemuan audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM, Bapak Laode Sulaeman.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Bapak Laode Sulaeman tidak hanya memberikan apresiasi terhadap Bobibos sebagai BBN, tetapi juga menunjukkan dukungan dengan mempermudah proses regulasi. Lebih jauh, beliau bahkan membentuk tim teknis yang bertugas untuk melaksanakan serangkaian uji jalan. Tujuannya adalah untuk memastikan Bobibos dapat dipasarkan secara luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komisaris Utama PT. Inti Sinergi Formula, Bapak Mulyadi, mengungkapkan kegembiraannya melalui keterangan yang dibagikan setelah pertemuan. Beliau menegaskan bahwa Bobibos bukan sekadar BBN biasa. Potensi besar Bobibos terletak pada kemampuannya untuk berkontribusi pada ketahanan energi dan pangan. Bahan baku utama Bobibos berasal dari sumber daya yang berkelanjutan, yaitu jerami atau sisa panen padi. Hal ini memberikan opsi baru bagi petani dalam mengelola jerami, yang selama ini umumnya hanya digunakan sebagai pupuk. Dengan demikian, Bobibos turut mendukung pemberdayaan petani dan pengelolaan limbah pertanian yang lebih efisien.

Mulyadi menjelaskan bahwa Bobibos adalah energi baru terbarukan (EBT), bukan hanya sekadar alternatif energi. Keunggulan Bobibos tidak hanya terletak pada sifatnya yang aman dan ramah lingkungan bagi kendaraan bermotor dan mobil, tetapi juga pada efisiensi dan harga yang terjangkau. Harga jual Bobibos diperkirakan sekitar Rp 7.000 per liter, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen.

Undangan audiensi ini datang setelah Bobibos berhasil mendapatkan kesempatan untuk melakukan produksi massal di Timor Leste, negara tetangga Indonesia. Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah ditandatangani dengan Timor Agronova SA, perusahaan pemerintah Timor Leste, dengan target peluncuran pada akhir April. Rencananya, produksi awal akan mencapai 50 ribu liter per hari, atau setara dengan 1,5 juta liter per bulan. Langkah ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap potensi Bobibos dan menjadi bukti nyata dari komitmen PT. Inti Sinergi Formula dalam mengembangkan dan mendistribusikan BBN yang inovatif dan berkelanjutan. Proyek ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara, tetapi juga akan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi bersih





