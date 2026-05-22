Bobby Nasution Statements on Gabby Gabby's Criticism and Presidential Mention

In an interview, Bobby Nasution, the incumbent governor of West Sumatra, clarifies his role in providing information to the Ministry of Home Affairs regarding permitted travel by regional leaders, specifically when permission was initially sought directly by the Ministry without going through the chains of command. He emphasizes that his actions were aimed at assisting the Ministry in coordinating and reporting travel requests from regional leaders.

Bobby Nasution "Kalau tingkat II, bupati dan wali kota biasanya menginformasikan ke gubernur, lalu gubernur ke Kemendagri. Tapi kalau dikatakan sudah langsung ke Kemendagri. Ya saya hanya mencoba membantu Kemendagri," kata Bobby, Kamis (21/5).

Menurut Bobby, dirinya menyampaikan informasi tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung soal izin perjalanan kepala daerah kepada Kemendagri. Bobby juga menyatakan gubernur tidak memiliki kewenangan memberikan izin perjalanan luar negeri kepala daerah.

"Yang memberi izin tetap Menteri Dalam Negeri, bukan gubernur. Tapi surat menyuratnya melalui gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat," ujarnya. Bobby juga membantah pernyataannya dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu. Ia menyebut hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pelaporan terhadap kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota





