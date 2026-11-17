Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan dukungan penuh kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Partai Gerindra menegaskan keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Sumatera Utara kembali menjadi sorotan dalam percaturan politik nasional setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menduduki posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil oleh kader Partai Gerindra tersebut sebagai upaya strategis untuk menggantikan Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan resmi ini menandai masuknya nama Sufmi Dasco Ahmad secara eksplisit ke dalam bursa pencalonan tingkat tinggi di tingkat pusat, setelah sebelumnya nama-nama lain juga mulai mencuat di tengah dinamika internal partai dan koalisi.

Bobby Nasution memberikan alasan yang sangat spesifik mengenai pilihannya tersebut. Ia menilai bahwa Sufmi Dasco Ahmad memiliki kompetensi yang mumpuni karena pemahaman yang mendalam mengenai berbagai persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Pemahaman ini tidak hanya mencakup dinamika yang terjadi di tingkat pusat atau ibukota negara, tetapi juga mencakup realitas serta tantangan spesifik yang dihadapi di tingkat daerah. Bagi Bobby, kemampuan memahami ekosistem pemerintahan dari akar rumput hingga pusat adalah kualifikasi krusial yang dimiliki oleh Sufmi Dasco Ahmad.

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Alasan Strategis Pemilihan Figur Dasco

Di balik keputusan Bobby Nasution, terdapat logika politik yang sangat kental mengenai keseimbangan kekuasaan dan pengalaman birokrasi. Sufmi Dasco Ahmad selama ini dikenal sebagai figur yang lincah dalam navigasi politik dan memiliki jejak rekam yang panjang dalam menangani isu-isu kompleks. Dengan memilih figur yang memiliki kapasitas integratif seperti Sufmi, Bobby berharap adanya harmonisasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menjadi nilai tambah signifikan mengingat kompleksitas tantangan pemerintahan Indonesia saat ini yang membutuhkan figur wakil presiden yang tidak hanya administratif, tetapi juga politis.

Aliansi Politik dan Tekanan Loyalitas

Keputusan Bobby Nasution bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari gelombang dukungan yang lebih luas yang sedang menghantam figur Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan tersebut juga datang dari sejumlah tokoh partai politik lainnya serta jaringan relawan mantan Presiden Joko Widodo. Kehadiran dukungan dari jaringan relawan Jokowi ini menjadi faktor yang sangat sensitif dan strategis dalam dinamika elektoral kepresidenan. Selain itu, dukungan bahkan menyentuh level militer tinggi dengan pernyataan sikap dari Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, yang menambah bobot legitimasi figur Sufmi di mata publik dan elit kekuasaan.

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Posisi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo

Walaupun arus dukungan mengalir deras ke arah Sufmi Dasco Ahmad, Partai Gerindra secara tegas menempatkan posisi mereka dalam hierarki pengambilan keputusan. Partai Gerindra menegaskan bahwa keputusan final mengenai siapa yang akan diusung sebagai calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini menunjukkan bahwa meskipun suara kader dan pendukung sangat dihargai, prerogratif kepresidenan tetap menjadi penentu utama. Di sisi lain, di dalam bursa internal Gerindra sendiri, nama Ketua MPR Ahmad Muzani juga muncul sebagai alternatif calon wakil presiden yang layak dipertimbangkan, menciptakan dinamika persaingan internal yang sehat namun penuh tekanan.

Dinamika Hubungan Jokowi dan Prabowo

Analisis mendalam menunjukkan bahwa dukungan loyalis Jokowi terhadap Sufmi Dasco Ahmad mungkin merupakan upaya diplomatis untuk menjembatani kepentingan mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pengamat politik, seperti yang diulas dalam diskusi yang melibatkan Dewan Penasihat Gibranisti Ade Darmawan. Keterlibatan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo Kurniawan serta Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan dalam diskusi tersebut semakin memperkaya pemahaman tentang strategi politik yang sedang dimainkan oleh berbagai kubu.

Kesimpulannya, posisi Sufmi Dasco Ahmad kini berada di tengah pusaran politik yang sangat dinamis. Dengan dukungan dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, tokoh partai, relawan Jokowi, hingga tokoh militer, name recognition dan legitimasi politiknya semakin kuat. Namun, semua itu masih menunggu keputusan ultimat dari Presiden Prabowo Subianto. Para pengamat akan terus memonitor apakah figur Sufmi mampu bertahan di posisi terdepan ataukah akan digantikan oleh figur lain yang dianggap lebih strategis oleh Istana, termasuk kemungkinan munculnya nama Ahmad Muzani dari internal Gerindra jika terjadi pergeseran strategi politik di tingkat tertinggi.