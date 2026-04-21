Boardang Boarding Festival Kembali Hadir dengan Tema Lepas Landas di BSD City

Boardang Boarding Festival 2026 akan segera hadir di Edutown, BSD City, menghadirkan konsep kreatif dan deretan musisi ternama untuk pengalaman hiburan yang tak terlupakan.

Festival musik yang paling dinanti, Boardang Boarding Festival , kembali hadir menyapa para penikmat musik tanah air dengan membawa nuansa baru yang lebih segar dan inovatif. Mengusung tema besar bertajuk Lepas Landas , ajang ini telah dijadwalkan secara resmi untuk dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2026 mendatang.

Lokasi yang dipilih untuk perhelatan akbar ini adalah Edutown, BSD City, Tangerang, Banten, sebuah area yang dikenal strategis dan mampu menampung antusiasme pengunjung dalam jumlah besar. Festival Director Boardang Boarding Festival, Fachrul Rozi Miraza, dengan tegas menyatakan bahwa acara tahun ini tidak hanya sekadar pertunjukan musik biasa, melainkan sebuah ruang kolaborasi dan interaksi kreatif yang komprehensif bagi seluruh pengunjung yang hadir di lokasi acara. Dalam siaran pers yang disampaikan pada Selasa, 21 April 2026, Fachrul Rozi Miraza menjelaskan filosofi di balik tema Lepas Landas yang diangkat. Beliau menekankan bahwa konsep ini dirancang sedemikian rupa agar festival tidak hanya menjadi panggung hiburan, melainkan menjadi ruang temu bagi berbagai elemen kreatif yang ingin saling terkoneksi. Kami ingin menciptakan sebuah atmosfer di mana musik, kreativitas, dan interaksi sosial bisa berjalan beriringan tanpa sekat. Pengalaman yang kami bangun di sini diharapkan mampu memberikan impresi kebebasan dan kegembiraan yang mendalam bagi setiap penonton. Istilah penumpang digunakan untuk menyebut para pengunjung, di mana mereka diharapkan bisa datang dengan perasaan lepas dari beban, lalu melandaskannya melalui jalur kebahagiaan yang disediakan sepanjang festival berlangsung, ungkapnya. Kemeriahan festival ini akan didukung oleh deretan musisi papan atas Indonesia dari berbagai genre yang dipastikan akan tampil menghibur di atas panggung. Nama-nama besar seperti The Changcuters, Mahalini, kolaborasi unik antara NTRL dengan Sukses Lancar Rezeki, serta kolaborasi enerjik dari Rebellion Rose bersama Rocket Rockers siap menghentak panggung. Tidak ketinggalan, musisi solo populer seperti Sal Priadi, penyanyi berbakat IDGITAF, hingga talenta muda Naykilla juga telah dikonfirmasi akan memberikan penampilan terbaik mereka. Selain fokus pada elemen musikal, Boardang Boarding Festival juga menonjolkan empat pilar utama yang dirancang sebagai daya tarik inti. Pilar-pilar ini dihadirkan untuk memperkaya pengalaman pengunjung secara holistik, mencakup aspek hiburan, interaksi sosial, hingga eksplorasi kreatif yang mendalam. Bagi para calon pengunjung yang tertarik untuk merasakan langsung keseruan di festival ini, pihak penyelenggara telah menyediakan dua kategori tiket yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing, memastikan aksesibilitas yang baik bagi semua kalangan yang ingin merasakan sensasi Lepas Landas tahun ini





