Board Game Kolaboratif Indonesia‑Australia Edukasikan Perubahan Iklim pada Anak SD di NTT

Peneliti Indonesia dan Australia meluncurkan board game edukatif tentang perubahan iklim yang diuji coba di Nusa Tenggara Timur. Melalui metode co‑creation dengan siswa lokal dan Australia, permainan ini membantu anak‑anak serta guru memahami isu iklim secara menyenangkan, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Peneliti dari Indonesia dan Australia berhasil menciptakan sebuah board game yang dirancang khusus untuk mengajarkan konsep perubahan iklim kepada siswa sekolah dasar secara interaktif dan menyenangkan.

Prototipe permainan ini telah diuji coba di beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana anak‑anak berperan aktif tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai kontributor materi pembelajaran. Proses co‑creation melibatkan siswa dari NTT serta siswa Sekolah Harkaway di negara bagian Victoria, Australia, yang bersama‑sama menyusun skenario permainan berdasarkan pengalaman hidup mereka sehari‑hari, seperti perubahan pola cuaca, dampak pada mata pencaharian nelayan, dan tantangan belajar saat sekolah ditutup karena suhu ekstrem.

Hasil uji coba tersebut dibahas dalam diskusi bergengsi berjudul "Shaping Climate Resilience Policy Through Inclusive Research" yang diadakan di Lounge Katadata pada Selasa, 26 Mei. Menurut Yusra Tebe, ahli manajemen risiko bencana dari PREDIKT, kesadaran tentang perubahan iklim masih sangat rendah tidak hanya di kalangan murid, tetapi juga di antara guru dan pembuat kebijakan. Ia menekankan bahwa meski Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan panduan kurikulum tentang perubahan iklim, implementasinya belum merata di seluruh sekolah.

Board game dipilih sebagai media edukasi karena kemampuannya menyederhanakan konsep ilmiah yang kompleks menjadi pengalaman praktis yang dapat dirasakan langsung oleh anak‑anak.

"Tujuannya supaya anak‑anak dan guru dapat belajar tentang perubahan iklim lewat permainan sehingga lebih menyenangkan dan aplikatif," ujar Yusra. Ia menambah bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama karena mereka akan menentukan arah masa depan bangsa dalam menghadapi ancaman iklim. Senior Specialist Perlindungan Anak dan Advokasi ChildFund, Reny Rebeka Haning, menyoroti bahwa anak‑anak, terutama mereka yang memiliki disabilitas, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Di NTT, cuaca yang tidak menentu mengganggu hasil tangkapan nelayan, menurunkan pendapatan keluarga, dan pada akhirnya meningkatkan tekanan ekonomi yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga serta menghambat hak belajar anak. Selama uji coba di Sekolah Luar Biasa (SLB), siswa penyandang disabilitas mampu menyampaikan pengalaman mereka terkait perubahan iklim dengan sangat jelas, menunjukkan bahwa inklusi mereka dalam proses pembelajaran sangat penting.

Reny menekankan bahwa hasil riset tidak boleh berakhir sebagai laporan akademik semata, melainkan harus diubah menjadi panduan praktis dan pelatihan bagi guru untuk mengintegrasikan board game ke dalam proses belajar mengajar, termasuk bagi anak‑anak berkebutuhan khusus





