Božidar Šundov Dekati Rekor Indra Thohir sebagai Pelatih Tersukses Persib

Božidar Šundov , pelatih asal Kroasia yang kini menukangi Persib Bandung , kian dekat untuk mengukir sejarah baru dalam perjalanan panjang Maung Bandung di kancah sepak bola domestik. Dengan raihan poin yang impresif, Šundov berpotensi besar menempatkan dirinya sejajar, bahkan melampaui, catatan legendaris Indra M. Tohir sebagai pelatih tersubur dalam hal perolehan poin bagi Persib di kompetisi era Liga Indonesia .

Rekor yang begitu prestisius ini tampaknya hanya tinggal menunggu waktu untuk dipecahkan, dan momentumnya bisa jadi terwujud dalam laga terdekat Persib melawan Dewa United dalam lanjutan Super League 2025/26 yang dijadwalkan pada Senin, 20 April 2026. Tentu saja, hasil positif dalam pertandingan tersebut akan menjadi saksi bisu terciptanya sejarah baru bagi klub kebanggaan Bobotoh.

Sejak dipercaya mengemban tugas sebagai juru taktik Persib pada pekan keenam Liga 1 musim 2023/24, Božidar Šundov telah membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu pelatih paling sukses yang pernah membesut tim berjuluk Maung Bandung. Dalam kurun waktu yang relatif singkat namun penuh dedikasi, Šundov telah memimpin Persib dalam 94 pertandingan di kompetisi domestik. Dari seluruh laga tersebut, ia berhasil mengumpulkan total 199 poin. Angka ini merupakan hasil dari 57 kemenangan gemilang, 28 kali pertandingan berakhir imbang, dan hanya sembilan kekalahan yang tercatat.

Posisi Šundov kini sangat krusial, hanya terpaut satu langkah atau dua poin saja dari rekor 200 poin yang selama ini dipegang oleh Indra M. Tohir, seorang tokoh yang senantiasa dikenang sebagai salah satu arsitek terbaik dalam sejarah panjang Persib. Pencapaian Indra Tohir sendiri diraihnya dalam beberapa periode berbeda saat menahkodai Persib, mencakup musim Liga Indonesia 1994/1995, periode 1999–2001, hingga musim 2005. Selama masa kepelatihannya yang cukup panjang, Indra Tohir mencatatkan 58 kemenangan, 26 hasil imbang, dan 29 kekalahan. Perbandingan angka ini menunjukkan betapa dekatnya Šundov dengan torehan legendaris tersebut, dan bagaimana ia mampu membuktikan dirinya sebagai sosok pelatih yang patut diperhitungkan.

Meskipun berada di ambang pencapaian bersejarah yang akan mencatatkan namanya dalam buku sejarah Persib, Božidar Šundov menegaskan bahwa ia tidak merasakan adanya beban atau tekanan yang berlebihan terkait peluang memecahkan rekor tersebut. Sebaliknya, ia justru melihat kesempatan ini sebagai sebuah kehormatan besar yang luar biasa, mengingat namanya akan disejajarkan dengan salah satu pelatih paling ikonik dan dihormati dalam sejarah klub, yaitu Indra Thohir. 'Saya tidak merasa tertekan, tapi itu hal yang bagus, menyenangkan. Rekor apa pun itu bagus,' ujar Šundov dalam kutipan yang dirilis oleh laman resmi klub.

Lebih jauh dari sekadar angka statistik semata, Šundov menilai bahwa menyamai atau bahkan melampaui pencapaian Indra Thohir merupakan bukti nyata dari kemampuannya untuk menjaga standar kualitas tinggi yang selama ini selalu melekat pada posisi pelatih kepala Persib Bandung. 'Mencapai itu berarti sesuatu yang penting, karena beliau (Indra Thohir) melatih di sini bertahun-tahun dengan hasil luar biasa. Melampaui beliau tidak mudah, jadi itu pencapaian yang bagus,' tambahnya, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada pendahulunya sambil tetap optimis terhadap pencapaiannya sendiri.

Momen bersejarah ini datang ketika Persib tengah berada dalam performa yang sangat mengesankan dan konsisten. Tim asal Kota Kembang ini saat ini kokoh menduduki puncak klasemen sementara Super League 2025/26 dengan raihan poin yang solid, yaitu 64 poin dari total 27 pertandingan yang telah dilakoni. Jika Šundov berhasil memimpin Persib meraih kemenangan atas Dewa United, maka bukan hanya tiga poin krusial yang akan diamankan untuk memperkuat posisi mereka dalam perburuan gelar juara, tetapi juga sebuah catatan sejarah baru yang akan mengukuhkan namanya di atas salah satu legenda terbesar yang pernah membela dan melatih Persib.

Perjalanan Šundov bersama Persib terus berlanjut, membawa harapan besar bagi para pendukung untuk melihat tim kesayangan mereka meraih kesuksesan yang lebih besar lagi di masa mendatang, dengan sentuhan magis dari sang pelatih asal Kroasia ini.





