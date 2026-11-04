BNPT dan LPSK Sosialisasikan Hak Korban Terorisme WNA ke Duta Asing

BNPT dan LPSK menggelar sosialisasi mekanisme pemulihan hak bagi korban terorisme warga negara asing kepada perwakilan diplomatik di Jakarta untuk memperluas akses bantuan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) telah memperkuat upaya pemenuhan hak bagi korban terorisme yang merupakan warga negara asing. Langkah strategis ini dilakukan melalui sosialisasi mekanisme pemulihan yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 perwakilan diplomatik dari berbagai negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Mekanisme Pemulihan Hak Korban Terorisme

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan kesinambungan koordinasi antara BNPT, LPSK, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan diplomatik negara asing. Direktur Koordinasi Pemulihan Korban BNPT, Suroyo, menekankan bahwa kesamaan pemahaman mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengajuan menjadi faktor krusial agar proses pemenuhan hak dapat berjalan efektif sesuai ketentuan berlaku. Ia berharap komunikasi antarlembaga dapat terus berlanjut sehingga informasi dapat diteruskan secara akurat kepada para korban.

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Suroyo menegaskan bahwa pemenuhan hak dan pemulihan korban tindak pidana terorisme merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi korban aksi terorisme di wilayah Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang jelas, proses pengajuan permohonan dapat ditindaklanjuti tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.

Perpanjangan Jangka Waktu Pengajuan Bantuan

Dalam kegiatan yang bertema Dissemination of Information on the Rights of Victims of Terrorist Acts That Occurred in Indonesia (2002-2018), kedua lembaga menyampaikan informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023. Putusan ini terkait dengan perpanjangan jangka waktu pengajuan permohonan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Langkah ini diambil untuk menjangkau korban yang belum mengetahui atau belum mengakses hak-hak pemulihan yang tersedia di Indonesia selama periode tersebut.

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Sosialisasi juga mencakup prosedur penerbitan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme serta mekanisme akses terhadap layanan pemulihan. Fokus utama adalah pada peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia antara tahun 2002 hingga 2018. Hal ini menjadi langkah kritis untuk memastikan tidak ada korban yang kehilangan kesempatan memperoleh bantuan karena keterbatasan informasi atau ketidakpastian batas waktu pengajuan.

Peran Strategis Perwakilan Diplomatik

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Dionisius Elvan Swasono, menjelaskan bahwa perwakilan diplomatik memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan warga negara masing-masing yang terdampak. Keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan informasi mengenai prosedur dan kesempatan memperoleh hak pemulihan dapat menjangkau korban maupun keluarga korban. Banyak dari kelompok ini selama ini belum mendapatkan informasi secara memadai mengenai hak-hak yang seharusnya mereka klaim.

Dionisius berharap perwakilan diplomatik memperoleh informasi yang komprehensif mengenai mekanisme pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme. Ia menambahkan bahwa penguatan komunikasi dengan negara-negara sahabat menjadi sangat penting mengingat pendataan dan penjangkauan warga negara asing yang terdampak masih perlu dioptimalkan. Dukungan aktif dari perwakilan diplomatik diharapkan dapat membantu mengidentifikasi serta menjangkau korban dan keluarga korban yang belum memperoleh informasi mengenai hak-haknya.

Sinergi LPSK dan Kementerian Luar Negeri

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, menyampaikan bahwa BNPT dan LPSK akan terus bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah memperluas penyebarluasan informasi mengenai perpanjangan masa pengajuan permohonan bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu. Upaya ini menyasar warga negara asing yang menjadi korban peristiwa terorisme di Indonesia dan belum memperoleh pemulihan, baik melalui negara asal maupun pemerintah Indonesia.

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Susilaningtias mengharapkan para korban, khususnya warga negara asing yang belum mendapatkan pemulihan, dapat memanfaatkan kesempatan ini. Mereka dapat mengajukan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme melalui mekanisme nota diplomatik Kementerian Luar Negeri. Setelah memperoleh Surat Penetapan Korban dari BNPT, para korban dapat mengakses layanan pemulihan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPSK berkomitmen untuk memastikan para korban yang memenuhi persyaratan dapat mengetahui dan mengakses hak-haknya secara penuh. Oleh karena itu, dukungan perwakilan diplomatik untuk menyebarluaskan informasi ini sangat diperlukan. Langkah ini bertujuan agar tidak ada korban yang kehilangan kesempatan memperoleh pemulihan hanya karena alasan keterbatasan informasi atau kurangnya kesadaran akan mekanisme yang tersedia.