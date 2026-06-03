BNPP RI Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia membuka Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas aparatur di bidang penataan ruang kawasan perbatasan. Acara tersebut menggunakan metode blended learning dan diharapkan dapat memperkuat kualitas SDM pusat dan daerah. Pelatihan ini pula获services dukungan dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia dalam menyusun dokumen tata ruang yang berorientasi outward looking.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) Republik Indonesia secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bertujuan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada hari Selasa, 2 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis BNPP RI dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di tingkat pusat maupun daerah, agar dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang di wilayah perbatasan. Dalam pidatonya, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan bahwa Bimtek dirancang sebagai upaya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara yang menangani isu penataan ruang. Ia juga mendorong peserta dari berbagai daerah untuk aktif berdiskusi serta menyerap pengalaman dari narasumber guna memastikan hasil pembelajaran dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono, menjelaskan bahwa Bimtek diselenggarakan dengan metode blended learning yang mengombinasikan pembelajaran daring dan klasikal. Metode ini dipilih agar proses peningkatan kapasitas berlangsung efektif, adaptif, dan dapat menjangkau kebutuhan peserta dari berbagai daerah yang mungkin memiliki keterbatasan akses. Ismawan menambahkan bahwa kegiatan ini juga memuat modul pembelajaran terstruktur yang diakhiri dengan tahapan monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian peningkatan kapasitas aparatur setelah mengikuti program.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Adriadi Dimastanto, menekankan peran penting IAP sebagai asosiasi profesional perencana wilayah dan kota dalam menyusun dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia berharap Bimtek ini dapat memperluas wawasan bersama terkait pendekatan penataan ruang kawasan perbatasan yang berorientasi outward looking dan berdaya saing.

Adriadi also menegaskan bahwa IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara demi kelancaran program tersebut. Sementara berita lain yang disisipkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan dengan kerugian negara mencapai Rp 35,7 miliar.

Selain itu, ada ramalan dari primbon Jawa tentang 'Tibo Sri' yang mengklaim 7 weton tertentu memiliki rezeki seumur hidup yang mengalir seperti air dan tidak pernah mengering, serta informasi alamat Graha Pena Lt.2 di Jakarta Selatan. Namun, f utama berita terpusat pada Bimtek BNPP yang bertujuan peningkatan kapasitas aparatur di kawasan perbatasan





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