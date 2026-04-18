BNPP Perkuat Perencanaan Tata Ruang di Perbatasan Sebatik dan Simantipal

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum perencanaan tata ruang untuk wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad di Kabupaten Nunukan. Forum ini bertujuan menyamakan persepsi, mengonsolidasikan kebijakan, dan menghimpun masukan data untuk mempercepat kepastian penataan ruang serta penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Fokus utama pada Pulau Sebatik dan Simantipal akibat perubahan batas wilayah yang memengaruhi luas dan pemanfaatan lahan, serta isu keamanan, pencurian, jalur ilegal, dan status lahan yang belum tuntas. Rencana pembangunan mencakup bumi perkemahan, jalur inspeksi, pos pengamanan perbatasan, dan pasar lokal. Simantipal direncanakan menjadi Boundary Small City dengan usulan skema ganti untung lahan dan pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan alternatif dan TPA. BNPP juga mendorong penguatan fungsi pertahanan dan keamanan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar batas, dan penambahan pos pengamanan terpadu. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya pembangunan perbatasan yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat, kedaulatan negara, serta pertahanan dan keamanan, mengingat posisi strategis Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) RI, melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP), telah sukses menyelenggarakan forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara . Acara strategis ini memfokuskan pada wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) Simantipal , Pulau Sebatik , dan segmen Sungai Sinapad, yang terletak di Kabupaten Nunukan.

Forum yang digelar pada Kamis, 16 April 2026, ini merupakan langkah krusial untuk mengakselerasi kepastian dalam penataan ruang, sekaligus memberikan solusi atas dampak sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Asisten Deputi PRKP BNPP RI, Ismawan Harijono, secara tegas menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi intensif. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi di antara para pemangku kepentingan, mengonsolidasikan berbagai kebijakan yang relevan, serta menghimpun masukan-masukan berbasis data yang akurat. Semua upaya ini diarahkan untuk menghasilkan perencanaan tata ruang yang optimal di kawasan perbatasan. Ismawan menjelaskan, koordinasi semacam ini sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan antara rencana tata ruang di tingkat nasional dengan rencana tata ruang yang ada di kawasan perbatasan, provinsi, hingga tingkatan kabupaten dan kota. Fokus utama pada wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad menjadi prioritas karena adanya perubahan batas wilayah yang signifikan. Perubahan ini berdampak langsung terhadap luas lahan yang ada dan bagaimana pemanfaatan ruang tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di Pulau Sebatik, konsekuensi dari perubahan luas wilayah ini cukup signifikan, memengaruhi sekitar 64 bidang lahan yang menjadi milik masyarakat maupun pemerintah. Total luasan lahan yang terdampak mencapai kurang lebih 4,971 hektare. Lebih lanjut, Ismawan menguraikan bahwa masih terdapat lahan seluas 127,336 hektare yang mencakup lahan perusahaan, milik perseorangan, dan juga tanah adat atau milik kerajaan. Lahan-lahan ini saat ini berstatus sebagai tanah negara dan belum memiliki kejelasan status pengelolaan yang pasti. Kondisi ini tentu saja memunculkan berbagai persoalan kompleks di lapangan. Ismawan merinci, permasalahan tersebut berkisar mulai dari isu keamanan lahan yang rentan, praktik pencurian hasil perkebunan seperti sawit, maraknya penggunaan jalur-jalur ilegal untuk aktivitas lintas batas, hingga belum terselesaikannya proses penetapan status lahan yang pengajuannya telah dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten. Menindaklanjuti hal tersebut, tim dari Asisten Deputi PRKP BNPP RI juga telah melaksanakan kegiatan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik. Hasil dari peninjauan lapangan ini sangat berharga, karena berhasil mengidentifikasi sejumlah titik-titik yang dinilai strategis untuk diusulkan pembangunannya. Beberapa usulan konkret yang muncul antara lain adalah pembangunan bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, pembuatan jalur inspeksi yang memadai untuk keperluan patroli di sepanjang garis perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) yang modern dan terpadu, serta pendirian polsubsektor untuk meningkatkan penegakan hukum. Selain itu, aktivitas pasar lokal yang vital bagi perekonomian masyarakat di Desa Aji Kuning juga menjadi sorotan untuk pengembangan lebih lanjut. Bergeser ke kawasan Simantipal, terdapat rencana ambisius untuk menjadikannya sebagai Boundary Small City. Proses regulasi tata ruang untuk mewujudkan konsep ini sedang berjalan secara intensif. Terkait dengan rencana pengembangan ini, masyarakat setempat telah mengajukan usulan penting berupa skema kompensasi ganti untung. Kompensasi ini ditujukan untuk sekitar 778 hektare lahan yang terdampak oleh rencana pembangunan, dan diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. BNPP RI secara berkelanjutan terus memberikan dorongan untuk percepatan realisasi kompensasi ganti untung ini. Selain itu, BNPP juga sangat menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas utama. Beberapa contoh infrastruktur yang krusial antara lain adalah penyediaan jalan alternatif yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai, serta peningkatan konektivitas antarpermukiman warga. Ismawan juga secara khusus menyoroti pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Hal ini dapat dicapai melalui optimalisasi kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas yang kokoh, serta penambahan jumlah pos pengamanan terpadu. Tujuannya adalah untuk secara efektif menekan angka aktivitas ilegal baik yang melalui jalur darat maupun laut. Ia menambahkan, pembangunan Pos Lintas Batas yang memiliki nilai strategis, seperti yang diusulkan di Aji Kuning, perlu dipercepat. Pembangunan ini akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap aktivitas di perbatasan sekaligus mengoptimalkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat perbatasan. Robby Nahak Seran, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, turut menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Kabupaten Nunukan. Ia menegaskan bahwa daerahnya memiliki kedekatan geografis yang erat dengan Tawau, Malaysia, sehingga pembangunan di kawasan perbatasan harus memiliki orientasi yang jelas pada peningkatan kemakmuran masyarakat, sembari tetap patuh pada koridor kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Robby menekankan, pembahasan mengenai wilayah perbatasan tidak hanya berkutat pada soal garis batas geografis semata. Ia menegaskan bahwa isu perbatasan sangatlah kompleks, menyangkut kedaulatan negara, aspek pertahanan dan keamanan yang vital, serta kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Keterbatasan infrastruktur dasar dan lemahnya penguatan sektor ekonomi di wilayah perbatasan, menurut Robby, dapat menjadi celah yang membuka peluang munculnya berbagai permasalahan serius. Di antaranya adalah potensi pergeseran batas wilayah yang tidak diinginkan, maraknya praktik penyelundupan barang, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang dapat mengancam stabilitas. Oleh karena itu, sinergi dan perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam mengelola kawasan perbatasan secara efektif. Forum ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, dengan harapan dapat segera terealisasi berbagai program dan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat dan negara





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BNPP Perencanaan Tata Ruang Perbatasan Negara Pulau Sebatik Simantipal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rizki Faisal Raih KWP Award 2026 Legislator Peduli Hukum Zona PerbatasanAnggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, dianugerahi KWP Award 2026 sebagai legislator peduli hukum berkat konsistensinya memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Ia mengusulkan LBH Digital dan metode jemput bola untuk memperkuat penegakan hukum di daerah terdepan.

Read more »

Anggota DPR: Penegakan hukum harus adil dan merata hingga perbatasanAnggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengatakan penegakan hukum harus adil dan merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan ...

Read more »

Malaysia Sebut Tidak Benar 127,3 Hektare Pulau Sebatik Masuk IndonesiaMalaysia membantah klaim Indonesia soal 127,3 hektare wilayah di Pulau Sebatik, menyebut hasil perundingan perbatasan tidak seperti yang diberitakan.

Read more »

Politisi Malaysia Ributkan Penyerahan 127,3 Hektar Lahan ke IndonesiaOposisi mempertanyakan potensi pelanggaran konstitusi Malaysia dalam kesepakatan perbatasan RI-Malaysia di Sebatik.

Read more »

PLBN Motaain hadirkan 'money changer' perkuat ekonomi perbatasanPos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadirkan layanan money ...

Read more »

Hadirkan Layanan Money Changer, PLBN Motaain Diharapkan Bisa Tingkatkan Perekonomian Masyarakat PerbatasanBerita Hadirkan Layanan Money Changer, PLBN Motaain Diharapkan Bisa Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Perbatasan terbaru hari ini 2026-04-17 21:29:52 dari sumber yang terpercaya

Read more »