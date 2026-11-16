BNPB Sinkronisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Sumatera

BNPB dan pemerintah daerah Sumatera Utara serta Aceh menyinkronkan mitigasi bencana hidrometeorologi. Operasi modifikasi cuaca dan normalisasi sungai menjadi prioritas mencegah bencana susulan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan pentingnya sinkronisasi penuh dalam mitigasi bencana hidrometeorologi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah Sumatera yang rentan terhadap risiko bencana alam. Kristomei menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi di Pangkalan Udara Soewondo Medan pada Senin, 16 November 2026.

Sinkronisasi Pusat dan Daerah Menghadapi Banjir

Kristomei Sianturi menekankan bahwa strategi penanganan bencana harus melibatkan koordinasi erat antara perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dukungan logistik dan teknis dari pusat dapat tepat sasaran membantu daerah. Sinkronisasi ini menjadi kunci untuk mengoptimalkan respons terhadap ancaman banjir dan longsor yang mengintai kawasan Sumatera.

Also read Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Opsi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Pelibatan Akademisi dalam Kajian Risiko Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk segera memperbarui kajian risiko bencana hidrometeorologi. Proses pemutakhiran data ini wajib melibatkan partisipasi aktif dari akademisi dan para ahli kebencanaan. Langkah tersebut diambil untuk menghasilkan analisis yang akurat dan berbasis sains mengenai potensi bahaya di wilayah masing masing.

Mendengarkan Pemimpin Wilayah dan Masyarakat Lokal

Kristomei Sianturi juga menekankan nilai penting dalam mendengarkan suara masyarakat dan para pemimpin wilayah lokal. Pengetahuan mendalam tentang kondisi geografis suatu daerah hanya dimiliki oleh mereka yang tinggal dan memahami dinamika setempat. Pendekatan ini memungkinkan penentuan prioritas mitigasi yang lebih tepat karena didasarkan pada realitas lapangan yang aktual.

Advertisement

Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Bencana Susulan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memerintahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta instansi terkait untuk menggelar operasi modifikasi cuaca. Instruksi ini berlaku untuk sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak bencana guna mencegah kejadian susulan. Fokus utama adalah meminimalkan curah hujan di wilayah rawan dan memastikan kesiapsiagaan seluruh sarana prasarana tanggap darurat.

Konteks Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa terdapat 41 bencana susulan yang terjadi di Sumatera antara April 2026 sampai November 2026. Sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, ia menjadikan normalisasi sungai dan modifikasi cuaca sebagai fokus kerja. Strategi preventif ini didukung oleh kesiapan tenda makanan dan logistik untuk melindungi masyarakat yang terdampak.