BNPB: Seluruh Korban Hilang Akibat Erupsi Gunung Dukono Telah Ditemukan

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengumumkan bahwa pencarian korban erupsi Gunung Dukono telah berhasil ditutup setelah ditemukannya seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan menemukan dua korban terakhir, masing-masing berinisial HWQT, laki-laki WNA berusia 30 tahun, serta SMBAH, laki-laki WNA berusia 27 tahun.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) memastikan seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang akibat erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB , Abdul Muhari, mengatakan sebelumnya tim gabungan lebih dulu menemukan satu korban berinisial E, seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI), dalam kondisi meninggal dunia.

"Sebelumnya, tim SAR gabungan telah menemukan satu korban berinisial E (perempuan) Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya dua korban lainnya, maka seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan," kata Abdul Muhari di Jakarta, Minggu (10/5/2026)





