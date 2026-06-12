BNPB Laporkan Karhutla Masih Dominan dan Penanganan Gempa Sulawesi Utara

Ringkasan perkembangan situasi bencana per 11-12 Juni 2026: kebakaran hutan di Jambi, Riau, Aceh, dan Kalimantan Tengah masih dalam penanganan, sementara gempa 7,7 di Sulawesi Utara entered masa tanggap darurat dengan ratusan rumah rusak dan ribuan pengungsi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) merangkum perkembangan situasi dan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia untuk periode Kamis (11 Juni) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (12 Juni) pukul 07.00 WIB.

Kabar yang menonjol adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tetap menjadi bencana paling dominan. Selain itu, fokus juga dialihkan ke penanganan dampak gempa bumi 7,7 magnitudo di Sulawesi Utara yang masih dalam masa tanggap darurat. Di Jambi, karhutla baru menjadi sorotan dengan luas terbakar mencapai 121,6 hektare di sembilan kabupaten dan dua kota per Rabu (11 Juni) malam. Luas terbesar tersebar di Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur.

Status siaga darurat kebakaran di Jambiofficial tetap berlangsung sejak 27 April hingga 30 November 2026. Tim Satgas Karhutla terus bekerja memadamkan titik-titik api yang masih aktif. Di Sulawesi Utara, gempa 8 Juni menimbulkan kerusakan signifikan: 249 rumah rusak, 26 fasilitas umum rusak, 1.160 jiwa mengungsi di 249 kepala keluarga. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, Minahasa Utara, hingga Manado.

Status tanggap darurat berlaku hingga 21 Juni. Hingga 11 Juni, gempa susulan masih terasa di Sangihe dan akses komunikasi beberapa daerah masih terhambat. BNPB bersama pemerintah daerah terus memberikan pendampingan, asesmen, dan bantuan dasar. Di Riau, total luas lahan terbakar sejak Januari mencapai 15.220,34 hektare, meski pada periode pelaporan tidak ada penambahan.

Status siaga daruratruption tetap berlaku hingga 30 November. BNPB melalui Deputi Penanggulangan Darurat terus mendampingi penanganan bersama pemda. Di Aceh, dua lokasi menjadi perhatian: Nagan Raya dengan 99 hektare terbakar (98,8 hektare sudah dipadamkan, sisanya 0,2 hektare masih pendinginan), dan Aceh Barat dengan 34,1 hektare. Tim gabungan di Aceh Barat, didukung helikopter water bombing BNPB, telah menangani sekitar 95 persen area di Kecamatan Bubon dan 60 persen di Kecamatan Samatiga.

Di Kalimantan Tengh, total luas terbakar Januari-11 Juni tercatat 452,04 hektare, meningkat sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Status siaga darurat berlaku hingga 10 Oktober. BNPB terus memantau daerah dengan status siaga atau tanggap darurat, seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Pemerintah daerah dan unsur terkait intensify penanganan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko lebih lanjut.

Prakiraan BMKG menunjukkan sejumlah wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, yang bisa membantu pemadaman namun juga berisiko kolej bencana





SonoraFM92 / 🏆 19. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BNPB Kebakaran Hutan Karhutla Gempa Bumi Sulawesi Utara Jambi Riau Aceh Kalimantan Tengah Tanggap Darurat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komandan Kodaeral VI Kunjungi PT Pertamina Patra Niaga Regional SulawesiKomandan Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk menyampaikan dukungan dalam mengawal dan menjaga objek vital nasional pada sektor energi di wilayah laut Sulawesi.

Read more »

BNPB: Perbaikan tanggul dan logistik di Langkat jadi prioritasBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan penyaluran bantuan logistik darurat serta perbaikan infrastruktur tanggul sungai yang jebol menjadi ...

Read more »

Pencurian Rumah di Sulawesi Selatan: Seorang Pria Berinisial JR (36) TerhentiTim Unit Reaksi Cepat (URC) Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel mengungkap aksi kejahatan yang dilakukan JR sejak 2018 hingga 2026 dengan total 33 TKP dan kerugian korban mencapai Rp 4,6 miliar. JR berpura-pura bertamu dan mengetuk pintu rumah, lalu mencungkil pintu menggunakan linggis atau obeng. Setelah berhasil masuk, tersangka membongkar brankas maupun tempat penyimpanan barang berharga lainnya. Emas hasil curian kemudian dijual kepada seorang penadah berinisial HA (58) yang berdomisili di Kabupaten Gowa.

Read more »

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara: KEK Bitung dan Likupang Perlu Ekosistem Mudah UsahaPemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setdaprov Sulut, Denny Mangala menekankan pentingnya ekosistem kemudahan berusaha (easy of doing business) yang responsif, adaptif, dan memiliki kepastian hukum.

Read more »