Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani empat kubangan raksasa di Nokilalaki Sigi akibat gempa bumi magnitudo 67 dengan metode non-invasif menggunakan pompa alkon untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Lore Lindu dan mencegah potensi banjir bandang. Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan rumah dan korban jiwa di Sigi, sementara pemerintah daerah melakukan upaya pemulihan dan pencegahan banjir di Jawa Timur dan NTB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penanganan khusus terhadap empat kubangan raksasa yang terbentuk di Nokilalaki, Sigi, Sulawesi Tengah, akibat gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 pada Selasa (16/6).

Kubangan-kubangan tersebut menjadi perhatian utama karena berpotensi memicu banjir bandang yang mengancam keselamatan warga setempat. Kepala BNPB Suharyanto meninjau langsung lokasi pada Sabtu (20/6) untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Fenomena longsoran yang membentuk kubangan ini terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu, yang memiliki sensitivitas ekologis tinggi. Oleh karena itu, pendekatan penanganan mengutamakan kelestarian lingkungan dengan metode non-invasif.

Untuk menjebol longsoran tanpa merusak ekosistem hutan, disepakati penggunaan pompa alkon sebagai teknik utama, yang memungkinkan pengendalian material longsoran secara terkontrol tanpa memerlukan alat berat massal yang dapat merusak. Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menegaskan bahwa segala kegiatan di Taman Nasional Lore Lindu memerlukan izin khusus, dan Keselamatan masyarakat serta perlindungan environment menjadi dua aspek krusial yang harus sejalan. Gempa bertetype tektonik tersebut juga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Data BPBD Sigi hingga 20 Juni mencatat 2.335 unit rumah rusak (1.955 ringan, 226 sedang, 154 berat), dengan total 8.586 jiwa terdampak dari 2.775 kepala keluarga, termasuk 17 luka berat, 108 luka ringan, dan 3 meninggal. BMKG melaporkan gempa terasa di Sigi, Parimo, Donggala, dan Palu. Koordinasi lintas sektor terus berjalan untuk pemulihan pasca-gempa. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membangun bronjong Sungai Lubawang Situbondo dan mengeruk sedimentasi pasca-banjir bandang guna mengendalikan erosi serta menstabilkan tanah.

Di NTB, anggaran BTT Bencana hingga Rp16 miliar dialokasikan untuk penanganan dampak banjir dan angin puting beliung di lima kabupaten/kota. Dalam konteks lain, Pariwisata Ramah Muslim Indonesia diklaim akan mencapai peringkat kedua destinasi global pada 2026. BNPB juga menekankan pentingnya penguatan Penanganan Bencana Terpadu di Bekasi untuk mengatasi risiko banjir berulang, serta melaporkan serangkaian bencana alam termasuk longsor, banjir, abrasi, dan karhutla terjadi di berbagai wilayah dalam dua hari terakhir, di mana kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gempa Bumi Sigi Kubangan Raksasa Nokilalaki Taman Nasional Lore Lindu Banjir Bandang BNPB Penanganan Bencana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brimob Polda Sulteng bantu korban gempa di SigiSatuan Brimob Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) membantu membersihkan puing-puing rumah korban gempa bumi di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten ...

Read more »

BNPB ambil alih penanganan bencana gempa bumi di Sigi SultengBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil alih komando penanganan bencana gempa bumi di Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, ...

Read more »

BPBD catat 2.319 rumah rusak akibat gempa bumi di Sigi SultengBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat hingga saat ini jumlah rumah rusak akibat bencana gempa bumi di ...

Read more »

Brimob Polda Sulteng operasikan dapur lapangan di lokasi gempa SigiSatuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) mengoperasikan dapur lapangan dan kendaraan khusus (Ransus) Water Treatment untuk membantu ...

Read more »