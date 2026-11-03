BNI Timika Edukasi Keuangan dan Berikan Bantuan Tabungan kepada Pelajar Sekolah Rakyat

BNI Kantor Cabang Timika memberikan edukasi literasi keuangan dan bantuan tabungan kepada 85 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika sebagai bagian dari program CSR.

BNI Kantor Cabang Timika secara aktif menjalankan misi sosial melalui Program BNI Sahabat Sekolah Rakyat yang menyasar pelajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Kunjungan ini dilakukan oleh Kepala Cabang BNI Kantor Cabang Timika Wisye Hehamahua pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 untuk menyampaikan materi literasi dan inklusi keuangan.

Mekanisme Edukasi Keuangan Sejak Dini

Tujuan utama dari program tersebut adalah membekali para siswa dengan kemampuan mengelola uang secara teratur dan tepat sejak usia dini. Edukasi ini mencakup cara menabung, prinsip pengelolaan keuangan, serta cara menghindari jebakan judi dan pinjaman online yang marak.

Also read Pemprov Papua Pegunungan Usulkan 4 Titik Pembangunan Sekolah Rakyat, Ini Lokasinya

Wisye Hehamahua menekankan bahwa pemahaman ini sangat krusial agar siswa dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan bekal tersebut, diharapkan lulusan sekolah memiliki arah masa depan yang jelas, khususnya dalam hal menabung untuk kehidupan yang lebih baik.

Sumber Daya dan Komitmen CSR BNI

BNI memberikan bantuan berupa buku tabungan pelajar yang sudah diisi saldo awal serta kartu ATM kepada 85 siswa dari jenjang SMP dan SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Bantuan ini diserahkan juga kepada para guru di sekolah tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka.

Advertisement

Pemilihan bentuk bantuan non-tunai ini merupakan strategi sadar dari Corporate Social Responsibility BNI Kantor Cabang Mimika. Penyerahan buku tabungan bertujuan untuk langsung menginternalisasi kebiasaan menabung dan literasi keuangan sejak awal, bukan sekadar memberikan uang tunai tanpa arah.

Konteks Perayaan HUT BNI ke-80

Program kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 BNI yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2026. Kegiatan serentak ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun untuk wilayah Mimika, implementasinya baru dilakukan pada bulan Oktober 2026.

Kepala Cabang Wisye Hehamahua menjelaskan bahwa kegiatan di bulan Oktober ini adalah bagian dari komitmen BNI untuk mendukung dan menyukseskan Program Sekolah Rakyat di Mimika. Ini menunjukkan adanya keterlibatan jangka panjang perusahaan dalam ekosistem pendidikan lokal.

Respons Pihak Sekolah dan Dinas Sosial

Ajeng Wulandari, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika, menyatakan bahwa kehadiran BNI merupakan kebanggaan bagi seluruh siswa. Ia mengapresiasi fokus program yang ditujukan khusus untuk anak-anak Sekolah Rakyat dan berharap adanya kerjasama berkelanjutan di masa depan.

Advertisement

Ajeng Wulandari menambahkan bahwa selain bantuan buku tabungan, sekolah juga membutuhkan edukasi lanjutan seperti pendidikan kewirausahaan sejak dini. Harapannya, kolaborasi ini tidak berhenti pada kunjungan satu kali, melainkan menjadi program yang berjalan terus-menerus.

Hasan Kemong dari Dinas Sosial Kabupaten Mimika juga menyambut baik kemitraan antara pemerintah daerah dan Bank BNI. Ia menegaskan bahwa kerja sama semacam ini sangat penting untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu melalui Program Sekolah Rakyat.

Penekanan pada kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan swasta memiliki peran bersama dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat. Dukungan finansial dan edukatif dari pihak bank menjadi pilar penting dalam keberhasilan program sosial ini.